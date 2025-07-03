4.1 مليارات درهم مبيعات نصفية قياسية لسوق دبي الحرة

أعلنت سوق دبي الحرة عن تحقيق مبيعاتها نصف السنوية أداء قوياً، مسجلة 4.118 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى 2025، بزيادة قدرها 5.34% على أساس سنوي، ومتجاوزة حجم المبيعات القياسي المسجل في النصف الأول من العام الماضي بمقدار 208.95 ملايين درهم.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية عقب تحقيق السوق نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال شهري أبريل ومايو، والنصف الأول من يونيو، مدعومة بارتفاع كبير في أعداد المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الفطر، وانطلاق موسم السفر الصيفي المبكر.

وتصدرت العطور ومنتجات التبغ والذهب والحلويات قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً خلال النصف الأول حيث بلغ إجمالي المبيعات 744.24 مليون درهم، مساهمة بـ 18% من إجمالي إيرادات السوق، وبنمو بلغ 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت مبيعات التبغ في المرتبة الثانية بعد تحقيقها نمواً قدره 12,24% على أساس سنوي، محققة 439.91 مليون درهم، أما المشغولات الذهبية فقد سجلت مبيعاتها 416.90 مليون درهم، مساهمة بـ 10.12% من الإيرادات الكلية، وبزيادة قدرها 6.14%، وحلت السكاكر والحلويات في المرتبة الرابعة، مواصلة نموها اللافت، ومحققة مبيعات قدرها 412.52 مليون درهم، بنمو بلغ 62.70% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ولتسهم بـ 10% من إجمالي الإيرادات، كذلك حققت مبيعات مستحضرات التجميل نمواً ملحوظاً بلغ 3.36%، مسجلة 201.51 مليون درهم وبـ 4.89% من إجمالي الإيرادات.

وسجلت الأسواق الرئيسية للمسافرين نتائج إيجابية في المبيعات خلال النصف الأول حيث تصدرت أوروبا قائمة الارتفاعات بنسبة 16.89%، تلتها منطقة الشرق الأوسط بزيادة بلغت 8.15%، كما حققت المنطقة الروسية نمواً بنسبة 4.41%، وشبه القارة الهندية 1.02%. وتعكس هذه الأرقام استمرار الانتعاش في حركة السفر عبر مختلف الوجهات العالمية.

راميش كيدامبي

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سعداء بهذا الأداء القياسي، الذي حققناه في النصف الأول من عام 2025، وفي الوقت الذي ننتظر فيه الأرقام النهائية لعدد المسافرين في يونيو 2025 نتوقع أن يسجل متوسط إنفاق المسافر مستويات أعلى مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

ويؤكد هذا الأداء مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً رائداً للسفر».

وأضاف: «متفائلون بتحقيق نتائج قياسية مماثلة، خلال النصف الثاني من العام مع الاستعدادات، التي تجري على قدم وساق لافتتاح ثلاثة متاجر فاخرة أخرى في الصالة (A) للمبنى رقم (3) بمطار دبي».

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