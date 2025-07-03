4.1 مليارات درهم مبيعات نصفية قياسية لسوق دبي الحرة

وجاءت مبيعات التبغ في المرتبة الثانية بعد تحقيقها نمواً قدره 12,24% على أساس سنوي، محققة 439.91 مليون درهم، أما المشغولات الذهبية فقد سجلت مبيعاتها 416.90 مليون درهم، مساهمة بـ 10.12% من الإيرادات الكلية، وبزيادة قدرها 6.14%، وحلت السكاكر والحلويات في المرتبة الرابعة، مواصلة نموها اللافت، ومحققة مبيعات قدرها 412.52 مليون درهم، بنمو بلغ 62.70% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ولتسهم بـ 10% من إجمالي الإيرادات، كذلك حققت مبيعات مستحضرات التجميل نمواً ملحوظاً بلغ 3.36%، مسجلة 201.51 مليون درهم وبـ 4.89% من إجمالي الإيرادات.
وسجلت الأسواق الرئيسية للمسافرين نتائج إيجابية في المبيعات خلال النصف الأول حيث تصدرت أوروبا قائمة الارتفاعات بنسبة 16.89%، تلتها منطقة الشرق الأوسط بزيادة بلغت 8.15%، كما حققت المنطقة الروسية نمواً بنسبة 4.41%، وشبه القارة الهندية 1.02%. وتعكس هذه الأرقام استمرار الانتعاش في حركة السفر عبر مختلف الوجهات العالمية.
ويؤكد هذا الأداء مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً رائداً للسفر».
وأضاف: «متفائلون بتحقيق نتائج قياسية مماثلة، خلال النصف الثاني من العام مع الاستعدادات، التي تجري على قدم وساق لافتتاح ثلاثة متاجر فاخرة أخرى في الصالة (A) للمبنى رقم (3) بمطار دبي».
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