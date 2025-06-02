مبيعات سوق دبي الحرة تقفز 12.5% في مايو إلى 724.7 مليون درهم

أعلنت سوق دبي الحرة عن استمرار زخم النمو وتحقيق نتائج استثنائية في مختلف مؤشرات المبيعات بعد تسجيلها أداء مميزاً خلال مايو، حيث قفزت مبيعات الشهر إلى 724.7 مليون درهم (198.5 مليون دولار)، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

ويُعد مايو 2025 ثاني أعلى شهر من حيث المبيعات، بعد نوفمبر 2024، باستثناء موسم ديسمبر، ويحتل المرتبة التاسعة ضمن أعلى عشرة أشهر مبيعاً في تاريخ سوق دبي الحرة عند احتساب أشهر ديسمبر أيضاً.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «واصلت سوق دبي الحرة خلال مايو زخم نموها لعام 2025، حيث شملت الزيادة في المبيعات العديد من السلع الرئيسة، وتجاوزت إيراداتنا، حتى 31 مايو، 3.5 مليارات درهم (مليار دولار)، بمعدل نمو قارب 6.5% منذ بداية العام. وتأتي هذه النتائج الإيجابية تتويجاً لجهود جميع أفراد فريق عمل السوق وتجسيداً لالتزامهم الدائم بتحقيق التميز والنجاح».

وتشير التقديرات الداخلية لسوق دبي الحرة إلى أن نمو المبيعات 12.5% في مايو سيتجاوز نمو حركة المسافرين بنسبة تتراوح بين 7% و8% (استناداً إلى بيانات السوق الداخلية بانتظار الأرقام الرسمية من مطار دبي الدولي)، حيث بلغ متوسط عدد المسافرين اليومي نحو 242 ألف مسافر، بينما سجلت المبيعات اليومية متوسطاً قدره 23.3 مليون درهم (6.38 ملايين دولار). وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت نسبة الإقبال على الشراء إلى 28% مقارنة بـ26.3% في مايو 2024، كما ارتفع متوسط الإنفاق لكل مسافر مغادر إلى 46.7 دولاراً، بزيادة قدرها 3 دولارات على أساس سنوي.

وشهد شهر مايو نمواً قوياً في المبيعات عبر جميع فئات السلع الرئيسة، حيث قفزت مبيعات الشوكولاته والحلويات بنسبة لافتة بلغت 81%، مسجلة 73.9 مليون درهم (20.2 مليون دولار)، مدعومة بالنجاح المتواصل لعلامة «شوكولاتة دبي». كما حققت مبيعات العطور في مايو 132.8 مليون درهم (36.4 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي. أما مبيعات مستحضرات التجميل فقد قفزت 10.8%، مسجلة 35.2 مليون درهم (9.6 ملايين دولار)، في حين ارتفعت مبيعات منتجات التبغ 14.5%، محققة 77.6 مليون درهم (21.3 مليون دولار). وسجلت مبيعات المشغولات الذهبية 70.7 مليون درهم (19.4 مليون دولار)، بينما حققت مبيعات الجواهر الثمينة نمواً ملحوظاً بواقع 31.75%، مسجلة 20.2 مليون درهم (5.5 ملايين دولار). وقفز إجمالي مبيعات المنتجات الإلكترونية 5.4% بعد تحقيقه 41.4 مليون درهم (11.4 مليون دولار).

كذلك حققت متاجر الأزياء أداءً جيداً خلال شهر مايو، حيث ارتفعت مبيعاتها 4.7% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، مسجلة 71.3 مليون درهم (19.5 مليون دولار). وبشكل عام، أسهمت هذه الزيادات في مختلف أصناف السلع في دعم المبيعات بأكثر من 80 مليون درهم إضافية (حوالي 22 مليون دولار)، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

وتصدرت الصالة «B» بالمبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي قائمة النمو الاستثنائي مسجلة 17.5%، تلتها الصالة «D» في المبنى رقم (1)، 10.7%، في حين سجلت الصالة «A» نمواً قدره 7.8%، وحققت الصالة «C» ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات بنسبة تقل قليلاً عن 1%. وسجلت قاعات «المغادرون» زيادة قدرها 20.8% على أساس سنوي، في حين حققت مبيعات متاجر سوق دبي الحرة في صالات «القادمون» عبر جميع مباني مطار دبي الدولي الثلاثة نمواً إجمالياً بلغ 6.25%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي خضعت لها تلك المحال.

وشملت المناطق الجغرافية الرئيسة للمسافرين الذين يتسوقون في سوق دبي الحرة: أوروبا، وتسهم بنحو 25.9% من إجمالي المبيعات، روسيا، وتسهم بـ14%، الشرق الأقصى 5.2%، الشرق الأوسط 14%، وشبه القارة الهندية 4%، وذلك على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في حركة السفر.