سوق دبي الحرة تستهدف مبيعات بـ 8 مليارات في 2025

أكد صلاح تهلك، نائب المدير العام لسوق دبي الحرة في مطار دبي، أن السوق تستهدف مبيعات بأكثر من 8 مليارات درهم خلال العام الجاري، وهو الأعلى على الإطلاق منذ تأسيس السوق، وذلك في ظل التوقعات بزيادة أعداد المسافرين عبر مطار دبي.

وقال تهلك في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن كل المؤشرات تؤكد أن السوق ستسجل مستويات قياسية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم المبيعات خلال أول 20 يوماً من العام الجاري ارتفع بنسبة 4.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى حجم النمو المتوقع بنهاية العام.

وتستمر سوق دبي الحرة بمطار دبي في تعزيز تواجدها الرقمي، حيث كشف صلاح تهلك عن خطة لتطوير منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة في عام 2025، قائلاً: نحن مستمرون في تحسين تجربتنا الرقمية لتلبية احتياجات المسافرين الحديثين. من خلال دمج مساعد رقمي في منصتنا الإلكترونية، سنتمكن من تقديم إجابات فورية للعملاء ودعم عملية التصفح والشراء بشكل أكثر سلاسة.

ونهدف إلى أن نقدم للعملاء تجربة تسوق تشبه خدمة الكونسيرج على مدار الساعة.

وأضاف: نخطط أيضاً لإطلاق تحديث كبير لموقعنا الإلكتروني هذا العام بهدف توفير تجربة أكثر سرعة ومرونة، تتماشى مع أحدث الاتجاهات في تصميم واجهات المستخدم.

ونواصل الاستثمار في القطاع الرقمي لضمان أن نظل في صدارة التطورات التي تشهدها احتياجات العملاء المتزايدة.

أما عن الأسواق التي يتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة في المبيعات، فقد أكد تهلك أن التوجهات لا تزال كما كانت في عام 2024، حيث تظل الهند في المرتبة الأولى من حيث المبيعات في سوق دبي الحرة.

وقال: «الهند تواصل كونها المصدر الأول للمبيعات، تليها السعودية والصين وروسيا والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع استمرار هذه الاتجاهات في عام 2025، مع تعزيز العلاقات مع هذه الأسواق الرئيسية».

وفيما يتعلق بالمنتجات المتوقعة لتحقيق أعلى مبيعات في عام 2025، أشار صلاح تهلك إلى أن الفئات التي تحظى بأعلى الطلب تشمل العطور، ومنتجات التبغ، والذهب، والإلكترونيات.

وقال: «دائماً ما تكون هذه الفئات هي الأكثر مبيعاً لدينا، ومن المتوقع أن تستمر في الهيمنة على مبيعاتنا في 2025. وقال: ستواصل سوق دبي الحرة استثماراتها في تطوير وتوسيع متاجرها، ومن المتوقع إتمام آخر مراحل التجديدات في محلات الوصول في ثلاث من صالات المطار خلال الربع الأول. كما ستواصل تحديث محلات الساعات الفاخرة والإلكترونيات في صالة B من خلال أعمال تجديد ستستمر حتى عام 2026.

وفي صالة A، سيتم تجديد محلات العطور ومستحضرات التجميل على الجانبين الشرقي والغربي، مع إضافة ثلاثة محلات جديدة لأهم ماركات الأزياء العالمية.

أبرز 5 جنسيات في المبيعات

الهند

السعودية

الصين

روسيا

المملكة المتحدة