سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط»

فازت سوق دبي الحرة بجائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 24 على التوالي، خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست 2025»، والذي أُقيم يوم أمس في فندق "انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي".

ومنذ انطلاقتها في عام 2002، تمثل جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط»، التي تنظمها « موتيفييت ميديا جروب» بالتعاون مع شركة «إنكك» (Ink)، منصة مرموقة لتكريم التميّز في قطاع السفر والضيافة، إذ تسلّط الضوء على أبرز الإنجازات عبر 40 فئة تشمل شركات الطيران والمطارات والفنادق في المنطقة.

وفي إنجاز جديد يعكس مكانتها الريادية، تصدّرت سوق دبي الحرة " نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة «بيزنس ترافيلر» بنسختها الشرق أوسطية، وذلك خلال الفترة من 4 فبراير إلى 7 مارس. وجاء هذا الفوز بعد تصويت واسع من قرّاء المجلة ومتابعي منصاتها الإلكترونية، حيث تفوقت حرة دبي على منافسة إقليمية قوية ضمّت أسواق حرة بارزة في مطارات كل من قطر وعُمان والبحرين وأبوظبي.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداءٌ بهذا التكريم المميز بحصولنا على جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 24 على التوالي. ونشكر كل من صوّت لصالح سوق دبي الحرة، التي أثبتت قدرتها على تحقيق النمو والتطور المطرد والاحتفاظ بهذا الإنجاز منذ انطلاق الجائزة، حيث تمكّنا من الفوز بها سنوياً من دون انقطاع. وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في تقديم الشكر إلى جميع أفراد فريق عمل السوق، لما يبذلونه من جهود متواصلة وعمل دؤوب."

تولّى الإعلامي توم أوركهارت تقديم فقرات حفل توزيع الجوائز، في حين قام أنتوني ميلن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في موتيفييت ميديا جروب، بتسليم الجائزة إلى كل من راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس – التسويق.