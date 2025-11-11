سوق دبي يتماسك فوق 6000 نقطة بسيولة 672.96 مليون درهم

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.122 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 3.086 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.036 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 914.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و672.96 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 456.8 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 31.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 6000 نقطة، بدعم أداء قطاعي الاتصالات والصناعة، ليغلق السوق عند 6007.83 نقاط، منخفضاً بـ0.28%.

وقفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى مرتفعاً 14.76% ليغلق عند 0.451 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2017، وصعدت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 6.35%، والإثمار القابضة 5.1%، وتكافل الإمارات 2.9%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.86%، وشعاع كابيتال 2.2%، والإمارات دبي الوطني 2.16%، ومصرف السلام السودان 2%.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام « فادجي » عند مستوى 10020.27 نقطة منخفضاً بـ0.54% خلال جلسة أمس.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 166.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 107.8 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 100.2 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الخليج اﻻستثمارية 9.98%، وأسمنت الخليج 3.05%، وألفا ظبي القابضة 2.83%، وفيرتيغلوب 2.07%، في المقابل، انخفضت أسهم الدار العقارية 3.64%، وبنك أم القيوين الوطني 3.3%، وأيه دي إن إتش للتموين 2.5%، وجي أف اتش المالية 2.3%.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، أغلق مؤشر « تاسي » السعودي مستقراً، وصعدت بورصات قطر 0.38%، ومسقط 1.6%، والبحرين 0.10%، فيما تراجعت بورصة الكويت 0.15%، وخارج منطقة الخليج، انخفضت بورصة مصر 0.97%.

السعودية

وتفصيلاً، استقر مؤشر السوق السعودي «تاسي» عند 11244 نقطة، بتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم الخليج للتدريب تراجعات السوق متراجعاً بنسبة 10% عند 25.66 ريالاً، وتراجعت أسهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 101.40 ريال، وطيران ناس، ومسك، وأرتيكس بنسب بين 4 و6%، في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.94 ريالاً.

وارتفع سهم دار الأركان بنسبة 5% عند 17 ريالاً، وصعدت أسهم معادن، وسابك للمغذيات، والأبحاث والإعلام، والتعاونية، ومجموعة صافولا، وكابلات الرياض، ومكة، وابن داود، بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 4.313 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888.893 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس «إي. جي. إكس 30» نحو 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، فيما خسر مؤشر «إي. جي. إكس 30» محدد الأوزان، بنحو 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إي. جي. إكس 30 للعائد الكلي»، 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة.

ونزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي. جي. إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقاط، فيما تراجع مؤشر «إي. جي. إكس 100 متساوي الأوزان»، نحو 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بشكل ملحوظ بدعم شراء في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط تحسن في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 1.66% إلى 3423.34 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14 مليون دينار، مقارنة مع 11 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.88 بالمئة إلى 22.9 ديناراً وسهم البنك الأردني الكويتي 3.03 بالمئة إلى 3.4 دنانير، وزاد سهم البنك العربي 3.57 بالمئة إلى 7.25 دنانير وسهم البوتاس العربية 0.26 بالمئة إلى 34.29 ديناراً.