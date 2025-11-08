9 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

بلغت تداولات الأسهم المحلية 9 مليارات درهم، الأسبوع الماضي، منها 5.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.3 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.6 مليارات سهم، عبر تنفيذ نحو 171.8 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 1.13 مليار درهم، تلاه «دو» بـ239.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير»، جاذباً 233.9 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6024.8 نقطة، متراجعاً بـ0.57 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 33.7 %، وارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 8.2 %، ودبي للمرطبات 7.4 %، والمزايا القابضة 7.14 %، وتكافل الإمارات 6.8 %، وشعاع كابيتال 6.6 %. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10075.12 نقطة، منخفضاً 0.25 % خلال أسبوع.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.006 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 703.6 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة أكثر من 494.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم إشراق للاستثمار 10.65 %، وبنك أم القيوين الوطني 7.14 %، وأجيليتي جلوبال 3.7 %، والدار العقارية 3.7 %، وإيزي ليس 3.4 %. وعلى مستوى الأداء اليومي، حافظت أسهم الإمارات على مكاسبها بآخر تعاملات الأسبوع، إذ صعد سوق أبوظبي 0.51 % إلى 10075.12 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي 0.05 % إلى 6024.8 نقطة.