تباين مؤشرات الأسواق العربية في أول أسابيع نوفمبر

سجّلت أسواق الأسهم العربية أداءً متبايناً في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وسط حالة من الترقب لنتائج أعمال الشركات والبنوك عن الربع الثالث لعام 2025.

وجاءت تحركات الأسواق العربية هذا الأسبوع، امتداداً لموجة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وعلى الرغم من التراجعات الملحوظة التي طالت عدداً من البورصات الخليجية الكبرى، وفي مقدمها السوق السعودية، فإن بعض الأسواق تمكنت من مقاومة الضغوط، وتحقيق مكاسب، مدفوعة بزخم نتائج أعمال الشركات.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6024.8 نقطة، متراجعاً بـ 0.57% في 5 جلسات. وفي أسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 33.7%، وارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 8.2%، ودبي للمرطبات 7.4%، والمزايا القابضة 7.14%.

وتكافل الإمارات 6.8%، وشعاع كابيتال 6.6%. في المقابل، تراجعت أسهم دبي للتأمين 8.8%، وطلبات 7.3%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، وإعمار العقارية 4.2%، ودبي للاستثمار 3.3%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10075.12 نقطة، منخفضاً 0.25% خلال أسبوع. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.006 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 703.6 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة أكثر من 494.3 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم إشراق للاستثمار 10.65%، وبنك أم القيوين الوطني 7.14%، وأجيليتي جلوبال 3.7%، والدار العقارية 3.7%، وإيزي ليس 3.4%. في المقابل، تراجعت أسهم أمريكانا للمطاعم 11.5%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.9%، والخليج الاستثمارية 9.1%، والبنك التجاري الدولي 7.7%، وريسبونس بلس القابضة 6.2%.

السعودية

وتكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.03%، خلال تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر، مغلقاً عند مستوى 11,302.35 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة «تاسي»، خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 6 نوفمبر 2025، نحو 1.34 مليار سهم، وبقيمة تداولات 25.26 مليار ريال، تمت عن طريق 2.4 مليون صفقة.

وتصدر سهم الراجحي، قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وبقيمة 2.26 مليار ريال، ثم سهم أرامكو السعودية، بقيمة 1.26 مليار ريال، وتصدر سهم أمريكانا، قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث الكمية، بنحو 403.69 ملايين سهم، ثم سهم الكيمائية بنحو 65.77 مليون سهم، وتصدر سهم أمريكانا، قائمة الأكثر تداولاً من حيث عدد الصفقات، بنحو 66.83 ألف صفقة، وبمتوسط يومي 13.37 ألف صفقة.

وانخفضت أسعار أسهم 233 شركة مدرجة في أسبوع، وسجلت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعاً، واستقر سعر شركتين دون تغير.

وتصدر سهم صافولا، قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 8%، ثم سهم صناعات بنسبة 6%، والكيميائية 5.3%، والبابطين 5.03%، ومرنة 4.6%، في المقابل، تصدر سهما علم، وأمريكانا، قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.2%، و13.96% على التوالي، والسعودي الألماني الصحية 11.8%، ونسيج 11.2%، ملاذ للتأمين 10.14%.

الكويت

وفي الكويت، سجلت المؤشرات الرئيسة محصلة حمراء أيضاً، لينخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08%، إلى النقطة 9462.34 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة أسبوعية في نحو شهرين.

وتراجع مؤشر السوق العام إلى مستوى 8913.21 نقطة، بخسارة أسبوعية 1.31%. كذلك تراجع مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 2.15%، إلى مستوى 8663.69 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنحو 2.33%، ليغلق عند النقطة 8477.46، وهو ما يشكل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر تقريباً. بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 53.30 مليار دينار، بما يشكل انخفاضاً نسبته 1.31% (707 ملايين دينار).

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 6.78%، إلى 648.40 مليون دينار، فيما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 33.93%، إلى 3.56 مليارات سهم، عبر 165.50 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم الشركة العربية العقارية قائمة الأكثر انخفاضاً، بتراجع 32.12%، تلتها أسهم امتيازات 16.62%، وتحصيلات 15.20%، والامتياز 13.31%، وفيوتشر كيد 10.71%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم اكتتاب قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 36.91%، تلتها الجزيرة 16.43%، ووربة كبيتل 15.39%، وميزان 14.09%، وتنظيف 7.60%.

قطر

وخالف مؤشر بورصة قطر هذا الاتجاه، مسجلاً ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11058.92 نقطة (بما يشكل مكسباً بـ 102.14 مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي).

وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 659.61 مليار ريال، مقارنة مع 654.74 مليار ريال الأسبوع الماضي. وبلغت قيم التداولات الأسبوعية 1.68 مليار ريال، وأحجام التداولات 588.61 مليون سهم، عبر 118.26 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 18.06%، تلتها أسهم قطر لنقل الغاز المحدودة 5.2%، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 4.7%، وبنك قطر الدولي 2.9%، فيما تصدرت أسهم كيو إل لتأمينات الحياة والتأمين الصحي قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 5.4%، تلتها أسهم مجمع شركات المناعي 4%، وشركة بلدنا 3.7%، والخليج الدولية للخدمات 3.2%، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة 3%.

البحرين

وسجّلت بورصة البحرين أداءً متبايناً هذا الأسبوع، فبينما ارتفع مؤشر البحرين العام إلى مستوى 2,072.07 نقطة، بمكاسب 9.18 نقاط، وبنسبة 0.44%، مقارنة بالأسبوع الماضي، تراجع مؤشر البحرين الإسلامي إلى 1,001.26 نقطة، بانخفاض 17.15 نقطة، وبنسبة 1.68%.

وبلغت كمية التداولات الأسبوعية نحو 27 مليون سهم، بقيمة تداول 7 ملايين و626 ألف دينار بحريني تقريباً، عبر 558 صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع، بنمو 4.17%، تلتها إيه بي إم تيرمينالز البحرين 2.8%، ثم NBB بنسبة 2.41%.

فيما تصدرت أسهم INOVEST قائمة التراجعات الأسبوعية، بانخفاض نسبته 36.89%، تلتها سوليدرتي البحرين 2.33%، وBCFC بنسبة 1.72%.

مسقط

وفي عمان، سجل مؤشر بورصة مسقط تراجعاً بنسبة 1.18% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 5544.3 نقطة، بما يشكل خسارة 66.04 نقطة، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من تراجع معظم القطاعات الرئيسة.

وانخفضت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 34.49%، إلى 815.18 مليون سهم، مقارنة مع 1.24 مليون سهم في الأسبوع الماضي، كذلك انخفضت قيم التداولات 34.03%، إلى 178.84 مليون ريال، مقابل 271.11 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وحلّت أسهم الدولية للاستثمارات المالية في صدارة الأكثر انخفاضاً، بتراجع أسبوعي 10.86%، كما تراجعت أسهم بركاء لتحلية المياه بنسبة 4.7%، وانخفضت الأنوار للاستثمارات بنسبة 4.55%.

فيما جاءت أسهم المركز المالي في صدارة الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة صعود 16.67%، وارتفع سهم المها للسيراميك بنسبة 9.02%، وعُمان للمرطبات بنسبة 8.91%.

بورصة مصر

وارتفع المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» للبورصة المصرية بنسبة 4.39%، ليغلق عند مستوى 39949.66 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 12081.6 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 15989.98 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 4.62%، ليغلق عند مستوى 49175.65 نقطة.

وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.08%، ليغلق عند مستوى 16286.14 نقطة. وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 73.1 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.842 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيس من 1.486 تريليون جنيه، إلى 1.545 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 701.1 مليار جنيه، إلى 704.6 مليارات جنيه، بنسبة نمو 0.5%.

وارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 2.187 تريليون جنيه، إلى 2.25 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.9%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه، إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.