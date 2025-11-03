الذكاء الاصطناعي يدعم «وول ستريت»

استهلت أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية جلسات نوفمبر على ارتفاع، أمس، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي مع إبرام شركة (أوبن.إيه.آي) وشركة أمازون صفقة بقيمة 38 مليار دولار، في حين ارتفعت أسهم (كينفيو) بعد الاستحواذ على (كيمبرلي كلارك).

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 134.5 نقطة أو 0.28% عند الفتح إلى 47697.33 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 42.1 نقطة أو 0.62% إلى 6882.32 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 227.0 نقطة أو 0.96% إلى 23951.911 نقطة.

وارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بقيادة «أمازون» و«إنفيديا»، بدعم من زخم الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإبرام صفقات كبرى في القطاع، وزاد سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن»، الذي يتتبع أداء هذه الشركات المعروفة باسم «العظماء السبعة» خلال التعاملات 1.4% إلى 68.9 دولاراً.