أمازون تستثمر 1.6 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي في هولندا

تعتزم شركة «أمازون» استثمار 1.4 مليار يورو (نحو 1.63 مليار دولار) في هولندا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو أكبر استثمار لها داخل خامس أقوى اقتصاد في منطقة اليورو منذ بدء عملياتها هناك عام 2020.

وأوضحت «إيفا فايكت»، رئيسة «أمازون» في بلجيكا وهولندا، أن هولندا تُعد «سوقاً مهمة للنمو»، مشيرة إلى أن الاستثمارات الجديدة ستتيح للشركة «خدمة العملاء بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة».

وأضافت «فايكت»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال ديلي» المالية الهولندية، أن جزءاً من هذه الاستثمارات سيخصص لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم رواد الأعمال والبائعين الذين يستخدمون منصة «أمازون» في تسويق منتجاتهم.

وتوظف «أمازون» حاليًا نحو ألف موظف في هولندا، وتسعى إلى توسيع بنيتها التحتية الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا السحابية في المنطقة، ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من كشف الشركة عن استثمار بقيمة 1.16 مليار دولار في عملياتها في بلجيكا.