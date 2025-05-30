«وول ستريت» تتراجع بضغط اتهام ترامب الصين بانتهاك الاتفاقية التجارية

تراجعت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تجدد المخاوف من اشتعال الحرب التجارية بعدما اتهم الرئيس دونالد ترامب، الصين بانتهاك الاتفاقية التجارية الأولية.

وقال «ترامب» في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، «الصين انتهكت تماماً اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئاً للبعض»، ما يهدد بعودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما زاد الممثل التجاري الأمريكي مخاوف الأسواق بشأن تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، حيث أكد في مقابلة مع «سي إن بي سي»، إمكانية توسيع نطاق الرسوم الجمركية ضد الصين إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بما يجب عليها فعله تماماً، بينما يتباطأ الصينيون في تنفيذ التزاماتهم، واصفاً ذلك بأنه غير مقبول على الإطلاق ويجب معالجته.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز 0.32% أو 136 نقطة إلى 42087 نقطة وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.71% أو 41 نقطة إلى 5887 نقطة، و«ناسداك» 1.24% أو 237 نقطة إلى 18937.66 نقطة.

وتباينت أسهم العظماء السبعة، وانخفض سعر صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن» الذي يتتبع أداء مجموعة الشركات التي تعرف باسم «العظماء السبعة»؛ 0.25% إلى 52.77 دولاراً، وذلك مع تراجع أسهم كل من «أمازون» 0.3% إلى 205.14 دولارات، و«إنفيديا» 1.45% إلى 137.17 دولاراً، و«آبل» 0.45% إلى 199.08 دولاراً، و«ألفابت» 0.6% إلى 171.95 دولاراً فيما ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» 0.25% إلى 459.76 دولاراً، و«ميتا» 0.15% إلى 645.88 دولاراً، و«تسلا» 0.6% إلى 360.64 دولاراً.

وتضررت المعنويات من قرار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، أول من أمس، إعادة فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولاً التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤقتاً، وذلك بعد يوم واحد من حكم محكمة تجارية أمريكية بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فوراً، وسط مخاوف من تواصل المعارك القضائية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي.

مكاسب أوروبية

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الجمعة بعد تراجعها في بداية التداولات وسجلت مكاسب شهرية مع استمرار الضبابية التجارية ووسط تقييم المستثمرين لتطورات خطط الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.1% وسجل المؤشر الأوروبي أول مكاسب شهرية له منذ 3 أشهر، مرتفعاً حوالي 4% وأنهى الأسبوع أيضاً على ارتفاع.

وشهدت معظم القطاعات ارتفاعاً خلال الجلسة ومنها قطاعا المرافق والرعاية الصحية اللذان صعدا 0.8% وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع الإنشاءات ومواد البناء 1%.

وكان مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوروبي الأكثر ارتفاعاً خلال الشهر، إذ صعد بنحو 14% وسط إقبال من المستثمرين على أسهم تلك الشركات بسبب تراجع الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وأغلق المؤشر داكس 40 الألماني على ارتفاع 0.3% وأظهرت بيانات تراجع التضخم في ألمانيا في مايو ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات التجزئة في ألمانيا 1.1% على أساس شهري في أبريل.

وهبط سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 4.8% إلى أدنى مستوى في أكثر من عام بعد فشل عقارها إيتيبيكيماب الذي يخضع لتجارب في تلبية شروط معينة.

وكان سهم كارفور الأسوأ أداء على المؤشر الأوروبي بتراجعه 6%.