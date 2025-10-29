وول ستريت تفتتح على ارتفاع مع توقع خفض الفيدرالي للفائدة يلوح في الأفق

افتتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء، مع اقتراب إنفيديا من تقييم بقيمة 5 تريليونات دولار، بينما يترقب المستثمرون خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وموجة من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 3.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، عن طلبات لشراء شرائح ذكاء اصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، وعن خطط لبناء سبعة حواسيب عملاقة للحكومة الأمريكية.

وقد قفز السهم بنحو 50% حتى الآن هذا العام، وكان من بين أبرز الداعمين لسوق الأسهم الأمريكية في عام 2025. وتجاوزت قيمة آبل السوقية لفترة وجيزة 4 تريليونات دولار يوم الثلاثاء، بينما تتداول مايكروسوفت فوق هذا المستوى.

وصرح روس مولد، مدير الاستثمار في شركة إيه جيه بيل: «تتمتع إنفيديا بمكانة قوية لا شك فيها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، وتتعامل مع مجموعة من الشركات. ولا يزال المستثمرون متحمسين لموضوع الذكاء الاصطناعي، ولا يزالون مفتونين بمعدل الإنفاق».

في الساعة 8:24 صباحاً، ارتفعت مؤشرات داو جونز الصناعية الصغيرة 58 نقطة، أي بنسبة 0.12%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الصناعي الصغير 16.5 نقطة، أي بنسبة 0.24%، ومؤشر ناسداك 100 الصناعي الصغير 106.5 نقطة، أي بنسبة 0.41%.

سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة سلسلة من الارتفاعات القياسية في الأيام الأخيرة، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وزخم الأرباح الإيجابي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأمريكي.

حققت ألفابت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت ميتا ومايكروسوفت بأكثر من 0.3% لكل منهما، مع اقترابهما من إعلان أرباح ما بعد الإغلاق.

سيسعى المشاركون في السوق إلى تبرير التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مع التركيز بشكل خاص على ما إذا كان من المرجح استمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي أم لا. في غضون ذلك، انخفض سهم بوينغ بنسبة 1% تقريباً بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن رسوم بقيمة تقارب 5 مليارات دولار تتعلق بتأخيرات في برنامج طائراتها النفاثة 777X، فيما ارتفعت أسهم كاتربيلر بنسبة 4.9% بعد أن تجاوزت أرباحها توقعات الربع الثالث.

مع ورود نتائج من 180 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، من المتوقع أن تكون أرباح الربع الثالث قد ارتفعت بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التقديرات السابقة للربع، وفقاً للبيانات التي جمعتها بورصة لندن حتى يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.

بعد قرابة شهر من إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أبقى البيانات الاقتصادية الرئيسية طي الكتمان، سيبحث المستثمرون عن أدلة على مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاعتماد على استطلاعات الرأي الخاصة وإعلانات الشركات لسد الفجوة.

سيراقب المستثمرون أيضاً أي خطط لإنهاء سياسة «التشديد الكمي» التي يتبعها البنك المركزي، وهي مسعى طويل الأمد لتقليص ميزانيته العمومية.

يتوقع المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

في غضون ذلك بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرحلة الأخيرة من جولته الآسيوية، مؤكداً أنه توصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية، ومتفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المقرر عقد محادثات بين الجانبين يوم الخميس في مدينة بوسان الساحلية.

من بين تحركات الأسهم الأخرى ارتفعت أسهم فيرايزون بنسبة 4% بعد أن تجاوزت أرباحها الفصلية التوقعات، وزادت أعداد مشتركيها في خدمات الاتصالات اللاسلكية.

حققت شركة سينتين أرباحاً مفاجئة في الربع الثالث، ما دفع أسهمها للقفز بنسبة 9.7%.

ارتفعت أسهم سيجيت تكنولوجي بنسبة 6.4% بعد أن توقعت الشركة أرباحاً للربع الثاني تفوق تقديرات وول ستريت. ارتفعت أسهم سانديسك بنسبة 6.4%، بينما ربحت ويسترن ديجيتال 4.9%. خفّضت مونديليز إنترناشونال توقعاتها للأرباح السنوية يوم الثلاثاء، ما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة المصنعة لمنتجات كادبوري بنسبة 4.8%، فيما تراجعت أسهم فيسيرف بنسبة 37% بعد خفض توقعات أرباحها السنوية للربع الثاني على التوالي.