8.5 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

بلغت تداولات الأسهم المحلية 8.5 مليارات درهم خلال أسبوع منها 5.17 مليارات درهم في سوق أبوظبي ، و3.36 مليارات درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.63 مليار سهم، عبر نحو 165.3 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بقيمة 796.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ331.14 مليون درهم ثم «سالك» جاذباً 248.8 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6125.96 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بـ0.37 % في 5 جلسات. وفي أسبوع، تصدر سهم «سكون تكافل» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 15.08 % وارتفعت أسهم تعليم القابضة 11.5 %.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 163.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.66 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.5 مليار درهم.