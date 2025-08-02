10 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 10 مليارات درهم الأسبوع الماضي منها 6.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.45 مليارات درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.9 مليار سهم، عبر نحو 178.4 ألف صفقة.

واستحوذت 4 أسهم، وهي: «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بما يعادل 52.4%، بسيولة جاوزت 1.65 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 6111.97 نقطة بآخر جلسات الأسبوع. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 92.64 مليون درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم مقابل 1.17 مليار مبيعات.

وتماسكت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في أولى جلسات أغسطس، حيث تراجع مؤشر سوق دبي 0.76% عند 6111.97 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.52% عند 10316.65 نقطة.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 63.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من للشركة بسعر 6.33 دراهم للسهم. (