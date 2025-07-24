11 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي

حلّق مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 6086 نقطة مجدداً، إذ صعد مؤشر السوق بـ1.02%، أو ما يعادل 61.4 نقطة، مسجلاً 6086.19 نقطة، ليربح السوق نحو 11 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولاسيما قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.042 تريليون درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 1.053 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.4% إلى 15.1 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه بسوق دبي، بينما ارتفع «إعمار العقارية» 0.7% إلى 15.1 درهماً لأعلى مستوى منذ أبريل 2006، مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ155 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 72.2 مليون درهم، مرتفعاً 2.9%، ليغلق عند 26.5 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 8.1%، والفردوس القابضة 3.5%، وإمباور 2.96%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 9.7%، ودبي للمرطبات 7.7%، واكتتاب القابضة 7.3%، والإسمنت الوطنية 4.35%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 59.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.98 دراهم للسهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 120.12 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 310.2 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 190.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.15%، إلى 10296.28 نقطة، رابحاً نحو 35 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 226 مليون درهم مرتفعاً 4.97% إلى 18.16 درهماً، بعد تحقيقه قفزة في صافي الأرباح بنسبة 26%، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 168.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 132.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.8%، وبنك الشارقة 10%، والبنك التجاري الدولي 8%، وإي سفن- أذونات 7.6%، في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 9.9%، وأسمنت الخليج 3.2%، وحياة للتأمين 3.16%، وإي سفن 1.25%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 46 مليار درهم، في ختام تداولات أمس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.149 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 4.195 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.142 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.053 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.38 مليار درهم في سوق أبوظبي، و662.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 613.14 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 1.3%، والقطري 0.42%، والكويتي 0.16%، والبحرين 0.24%، فيما انخفضت بورصة مسقط 0.25%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.95%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.3% ليغلق عند 10984 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وإس تي سي، وجبل عمر، وكهرباء السعودية، والعربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و3%، وزاد سهما أرامكو السعودية، والأهلي السعودي، عند 24.21 ريالاً بنسبة 1%، و36.74 ريالاً بنسبة 2% على التوالي.

وارتفع سهما بنك الاستثمار وبنك البلاد عند 14.26 ريالاً بنسبة 1%، و26.44 ريالاً بنسبة 3% على التوالي، بعد إعلان نتائجهما المالية للربع الثاني 2025، وعزز سهم الأندية للرياضة ارتفاعه بنسبة 19% عند 11.03 ريالاً، وذلك للجلسة الثانية بعد الإدراج، وارتفع سهم الصناعات الكهربائية عند 9.04 ريالات بنسبة 3%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.52% إلى 2898.41 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.2 ملايين دينار، مقارنة مع 9.4 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية،أمس، بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.19% إلى 5.09 دنانير، وسهم البنك العربي 0.17% إلى 5.95 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 1.8% إلى 19.75 ديناراً، فيما تراجع سهم البوتاس العربية 0.42% إلى 32.95 ديناراً.