سوق دبي قرب 6120 نقطة.. وصفقات كبيرة بـ 123.6 مليوناً

شهد سوق دبي المالي، في تداولات أمس، تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«مصرف عجمان» بقيمة إجمالية جاوزت 123.64 مليون درهم، توزعت على 28.3 مليون سهم.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على سهم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 86.64 مليون درهم توزعت على 3.34 ملايين سهم بسعر 25.95 درهماً للسهم الواحد، فيما شملت صفقة كبيرة على سهم «مصرف عجمان» بقيمة 37 مليون درهم، توزعت على 25 مليون سهم بسعر 1.48 درهم للسهم.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 151.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ84.7 مليون درهم، ثم «طلبات» جاذباً 53.94 مليون درهم بعد إعلان الشركة نتائج نصفية قوية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 6120 نقطة، حيث سجل 6118.5 نقطة، منخفضاً بـ0.57 %.

وتصدر سهم «ديار للتطوير» ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.9%، وصعدت أسهم تعليم القابضة 1.6%، ومصرف عجمان 1.36%، ودبي التجاري 0.91%، ودبي الإسلامي 0.21%.

وانخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9%، والوطنية الدولية القابضة 5.4%، وسالك 2.58%، وأملاك للتمويل 2.04%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 456.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 445.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10296.16 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.05 %.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 194.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 177.75 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 145.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.9%، وأدنوك للإمداد 7.5%، والبنك العربي المتحد 4.2%، وبنك أم القيوين الوطني 3.85%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.75%، وعمان والإمارات للاستثمار 7.3%، وإي سفن- أذونات 4.06%، وإي سفن 2.65%.

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.081 تريليونات درهم في جلسة أمس، موزعة بواقع 3.030 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.051 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة تخطت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و804.5 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 699.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 34.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.20 %، والكويتي 0.59 %، بينما ارتفعت بورصات قطر 0.44 %، ومسقط 0.62 %، والبحرين 0.09%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.26%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.20% ليغلق عند 10770 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم كيمانول تراجعات السوق بنسبة 10% عند 10.62 ريالات، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، ومعادن، وإعمار، وبنك الرياض، وسليمان الحبيب، وجبل عمر، والبنك الأول، وبي إس إف، وسهم جرير، بين 1 و2%، فيما تصدر سهم البحر الأحمر ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 45.72 ريالاً.

مصر

وعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 4.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.5 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.49% إلى 2971.6 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار، مقارنة مع 8.9 ملايين في الجلسة السابقة. وارتفعت البورصة الأردنية، للجلسة السادسة على التوالي، بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.