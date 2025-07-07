ماذا يتوقع الخبراء والذكاء الاصطناعي لأداء سوق دبي 2025؟

10.6 % ارتفاع مؤشر سوق دبي منذ بداية 2025

88.4 مليار درهم مكاسب سوقية بالنصف الأول

ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية

قوة الاقتصاد ومكاسب الأسهم القيادية أبرز محركات النمو

السوق يشهد زيادة طلب المؤسسات والمستثمرين الدوليين

الذكاء الاصطناعي العالمي يشيد بجاذبية أسهم دبي

روبوتات الذكاء الاصطناعي تتفق: أسهم دبي رابحة

يكشف تحليل أجرته صحيفة «البيان» لـ 6 من أبرز مطوري روبوتات الدردشة الذكية - «أوبن إيه آي»، «أنثروبيك»، «إكس إيه آي»، «ميتا»، «غوغل»، و«ديب سيك» - عن اتفاق دقيق في الطريقة التي تتحدث بها هذه النماذج عن التوقعات الإيجابية لمكاسب وجاذبية أسهم سوق دبي المالي خلال النصف الثاني من عام 2025.

وطرحت «البيان» سلسلة من الأسئلة على تلك النماذج، وطلبت منها توصيف أبرز الفرص الاستثمارية والجاذبية الكامنة في أسهم السوق، وأبرز القطاعات والأسهم المتوقع أن تحقق أداءً قوياً خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتظهر الإجابات أن هذه النماذج، رغم اختلافات بيئات تطويرها، تجمع على إبراز التوقعات الإيجابية لسوق دبي المالي خلال النصف الثاني من عام 2025، ما يعكس مكانته المتزايدة وجهة استثمارية.

وأوصت نماذج الذكاء الاصطناعي بـ 7 أسهم، متوقع أن تحقق أداءً إيجابياً في النصف الثاني من العام الجاري، على رأسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«بنك دبي التجاري» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي» و«شركة سالك» و«دبي للاستثمار».

أداء قوي

وحقق سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

ووفق رصد «البيان»، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.61% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5705.76 نقاط في آخر جلسات يونيو، ليربح رأس ماله السوقي ما يناهز 88.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 995.34 مليار درهم بآخر جلسات يونيو 2025.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات سوق دبي بنمو 89.16% خلال 6 أشهر، فيما صعدت أسهم «الاتحاد العقارية» 77.86%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 35%، و«باركن» 33.5%، و«دو» 32.44%، و«الإمارات الإسلامي» 31.04%، و«دبي الإسلامي» 27.9%، و«أرامكس» 26.8%، و«الاستشارات المالية الدولية» 23.7%، و«دبي التجاري» 20.06%، كما ارتفعت أسهم «دبي للاستثمار» 18.5% و«سالك» 12.04% و«الإمارات دبي الوطني» 6.3% و«إعمار العقارية» 5.8%.

ثقة المستثمرين

وتبين الإجابات أيضاً كيف يمكن للاستخدام المتزايد لهذه الروبوتات من قِبل ملايين الأشخاص كمصدر أساسي للمعلومات أن يؤثر على التصور العام الإيجابي لسوق دبي المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأظهرت روبوتات الدردشة ميلاً لتقديم إجابات «متفائلة» ومتوافقة بشأن الفرص المتاحة في أسهم سوق دبي المالي. كان هناك إجماع عام على الإقرار بالإمكانات الواعدة للشركات المدرجة والتطورات الهيكلية في السوق.

وعلى سبيل المثال، يصف «شات جي بي تي» التابع لـ «أوبن إيه آي» أسهم سوق دبي المالي بأنها «تمثل فرصاً استثمارية واعدة في اقتصاد متنامٍ ومتنوع، مدعوماً ببيئة أعمال محفزة وبنية تحتية عالمية المستوى».

وتوقع «شات جي بي تي» نمو أرباح قوي لدى بنوك دبي، مثل بنك دبي التجاري، والإمارات دبي الوطني خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما توقع ارتفاع أرباح شركات القطاع العقاري، لشركتي إعمار العقارية وإعمار للتطوير، بالإضافة إلى نمو ثابت في أرباح قطاع المرافق العامة، مثل شركة سالك.

توصيات

وأوصى «شات جي بي تي» بتنويع المحفظة بالتوازن بين العقار والبنوك والتكنولوجيا لضمان الاستفادة من نمو محركات السوق كافة، بالإضافة إلى مراقبة الطروحات الجديدة لاغتنام فرص الاستثمار تمهيداً للدخول في شركات جديدة قبل اكتتاباتها، كذلك، توقع أن يستمر سوق دبي المالي في الارتفاع بقوة خلال النصف الثاني من 2025، بفضل النمو والتنويع الاقتصادي الناجح.

ويؤكد «كلود» التابع لشركة أنثروبيك أن أسهم سوق دبي المالي تتمتع بجاذبية خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لقطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات والسياحة واللوجستيات، والتي تشهد نمواً مستمراً.

ووصف نموذج «لاما» التابع لشركة ميتا أسهم سوق دبي المالي بأنها «جذابة نظراً لمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، فضلاً عن وجود شركات رائدة تتمتع بأساسيات قوية وإدارة حكيمة».

أما «غروك»، روبوت الدردشة الذي طورته شركة «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك، فقد وصف أسهم سوق دبي المالي بأنها «تقدم إمكانات نمو هائلة، خصوصاً في الشركات التي تستفيد من التطور التكنولوجي والتوجهات الاقتصادية الحديثة في المنطقة، مع دعم حكومي قوي للابتكار».

نقاط القوة

وعند سؤال روبوتات الدردشة عن أبرز فوائد الاستثمار في أسهم سوق دبي المالي ـ مع التنبيه على ضرورة أن «تكون صادقة» - جاءت إجاباتهم متوافقة ومؤكدة للتوقعات الإيجابية لأداء السوق خلال النصف الثاني من عام 2025.

وقال «شات جي بي تي» إن أبرز نقاط قوة أسهم سوق دبي المالي تتمثل في ارتفاع جاذبيتها بفضل استقرار الاقتصاد المحلي، والتشريعات الداعمة للاستثمار الأجنبي، ووجود شركات حكومية وشبه حكومية كبرى تعد ركائز أساسية للسوق.

وأضاف «كلود» إن السيولة المتزايدة في السوق، وخطط الإدراجات الجديدة، والجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كلها عوامل تزيد من جاذبية أسهم سوق دبي المالي للمستثمرين المحليين والدوليين.

أما «ميتا إيه آي»، فقد أشار إلى أن التنويع الاقتصادي لدبي يعود بالفائدة على الشركات المدرجة في السوق، ما يوفر فرصاً للنمو عبر قطاعات مختلفة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد.

وتساعد إجابات روبوتات الدردشة أيضاً في الكشف عن رؤية إيجابية متزايدة لجاذبية سوق دبي المالي. لذا، وصف روبوت الدردشة التابع للمجموعة الصينية «ديب سيك» أسهم سوق دبي المالي بأنها «تقدم فرصاً للشركات الصينية والدولية لتمويل عملياتها وتوسيع نطاقها من خلال منصة سوق مالي راسخ وفعال».

وجاءت توقعات «جيمناي» التابع لـ «غوغل» إيجابية لأداء سوق دبي المالي خلال النصف الثاني من عام 2025، مرجعاً ذلك إلى عوامل أساسية عدة، أبرزها تحسن الاقتصاد المحلي، وثقة المستثمرين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن نتائج الأعمال القوية، إلى جانب البنية التحتية والمشاريع الضخمة.

قطاعات مميزة

ويرى «جيمناي» أن من أبرز القطاعات المتوقع أن تحقق أداءً قوياً في سوق دبي المالي القطاع العقاري، وقطاع التكنولوجيا والتقنية المالية، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع الخدمات المالية والبنوك، ومن أبرز الأسهم المتوقع أن تحقق أداءً قوياً إعمار العقارية، ودبي للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتتمتع أحدث روبوتات الدردشة بالقدرة على تصفح الإنترنت للحصول على مزيد من المصادر، وهذا يعزز قدرتها على استقاء المعلومات الإيجابية المتاحة حول سوق دبي المالي. وفي حال توافر معلومات كافية ومدعومة، فإن قدرات النموذج تصبح قوية في تقديم تقييمات إيجابية.

ويكشف ذلك عن سمة أخرى من سمات روبوتات الدردشة. فقد أشار باحثون في الذكاء الاصطناعي إلى أن هذه النماذج مدربة على تقديم إجابات تبدو معقولة، وعلى تنفيذ التعليمات، وتقديم ما يود الناس سماعه، خصوصاً - كما يبدو - حينما يتعلق الأمر بالأسواق التي تبرز كوجهات استثمارية واعدة.

بالنظر إلى النقاط الإيجابية التي أبرزتها روبوتات الدردشة حول أسهم سوق دبي المالي، يصبح من المثير للاهتمام مقارنة هذه الميزات بالأسواق الإقليمية والعالمية.

خبراء يؤكدون التوقعات

توقع رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، أن يواصل سوق دبي الأداء القوي في النصف الثاني من العام الحالي مع استقرار الوضع الجيوسياسي وتحسن معنويات المستثمرين وبدعم من الاهتمام الأجنبي وزيادة التدفقات إلى السوق بدعم من التوقعات باستمرار نمو الناتج المحلي في العام 2025، والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في الفترة الماضية والتوقعات باستمرار وتيرة التحسن.

وقال «دياب»: «إنه بعد الأداء المميز لسوق دبي في النصف الأول من العام 2025، والذي سجل فيه مكاسب بلغت 10.6% بدعم من القطاعات الكبيرة من حيث القيمة السوقية كالخدمات المالية والعقارات والصناعة، من المرجح أن تستمر دبي بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة والتوسع في البنية التحتية، بالإضافة إلى التوقعات بأن تعزز أرباح البنوك وتحسن الاستثمار والائتمان من الثقة في قطاع الخدمات المالية، فيما ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية في الإمارة سيزيد من جاذبية القطاع العقاري ويكون أحد المحركات الرئيسية في السوق».

وتوقع أيضاً لقطاع السياحة والضيافة أن يرتفع مع زيادة عدد الزوار، وهذا بالطبع سيعود إيجاباً على الاقتصاد، قائلاً: «بالطبع السياسات النقدية المستقبلية للفيدرالي وتطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين منذ ما يقرب من 3 أشهر وتقلبات أسعار النفط سيكون لها تأثير على اتجاه السوق في الفترة المقبلة.

أيضاً تتضمن بعض التحديات استقرار أسعار العقارات والمنافسة من الأسواق الأخرى في المنطقة».

تفاؤل لافت

ويؤكد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، توقعات الذكاء الاصطناعي بشأن الأداء الإيجابي لسوق دبي في النصف الأول من عام 2025، بأن آفاق سوق دبي تظهر تفاؤلاً لافتاً، مدعومة بنمو اقتصادي قوي وثقة متزايدة لدى المستثمرين، إلى جانب زخم ملحوظ في أداء أبرز القطاعات الاقتصادية، متوقعاً أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 5.1% خلال العام، متجاوزاً المتوسطات العالمية، في مؤشر على نجاح الدولة.

وأضاف: «تبقى أسعار العقارات ذات العلامات التجارية في دبي أكثر جاذبية مقارنة بنظيراتها العالمية، إذ يبلغ متوسط علاوة السعر في دبي نحو 157%، مقابل 265% في أوروبا، و270% في تايلاند، وما يقارب 500% في الولايات المتحدة»، متوقعاً أن يتضاعف الطلب العالمي على هذا النوع من العقارات خلال السنوات السبع المقبلة، مع نمو بنسبة 270% في منطقة الشرق الأوسط، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع إجمالي الودائع البنكية في الدولة بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.87 تريليون درهم في الفترة من يناير إلى فبراير 2025.

وتابع: «أسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في دعم نمو هوامش الفائدة الصافية (NIM) لدى البنوك الكبرى. كما ينتظر أن تحفز التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام نمو القروض، من خلال توفير شروط تمويل أكثر جاذبية للأفراد والشركات، ما يعزز الاستثمار والتوسع».

وقال فيجاي فاليشا: «يعزى هذا الزخم إلى توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على القروض التجارية والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشكل المشاريع الكبرى مثل منطقة دبي للتحول الحضري الذكي، وتوسعة مدينة مصدر في أبوظبي، بالإضافة إلى الالتزامات الوطنية تجاه البنية التحتية المستدامة، قاعدة قوية لنمو القروض وتوسع الأنشطة المصرفية في الدولة».

منافسة عالمية

وعند مقارنة أسهم سوق دبي المالي بأسواق إقليمية بالمنطقة، تبرز عوامل عدة تشكل حديث روبوتات الدردشة عن أسهم سوق دبي المالي نفسها بتركيزها على التنويع الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات السياحة، العقارات، والخدمات اللوجستية.

وتميل روبوتات الدردشة إلى الإشادة بالإطار التنظيمي المستقر والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية في دبي، وهو عامل جذاب للمستثمرين الدوليين. بينما قد تواجه بعض الأسواق الإقليمية تصورات مختلفة حول مستويات الشفافية أو مدى انفتاحها على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وركزت الإيجابيات التي تذكرها الروبوتات على مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي، ورؤيتها الطموحة لمستقبل ما بعد النفط. هذه الرؤية قد تعطي أسهم الشركات المدرجة في دبي ميزة تنافسية على المدى الطويل مقارنة بالأسواق التي قد لا تمتلك الزخم نفسه في التنويع.

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