شركات التكنولوجيا المالية تقود جولات التمويل في دبي

نجحت شركتان ناشئتان في مجال التكنولوجيا المالية، في تصدّر جولات التمويل الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي، انطلاقاً من قدرة القطاعات التجارية في دبي على الجذب الكبير للاستثمارات التمويلية، وهو ما أصبح جلياً من خلال أبرز عمليات التمويل التي حققتها شركتا YAP وFuse.

وتسهم هذه الشركات الناشئة، حسب «بيزنس أوتريتش» الهندية، في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي على مستوى الشرق الأوسط، فضلاً عن تعزيز أنظمة الدفع الدولية، ما يعزز التحولات في صناعة الخدمات المالية للأعمال والمستهلكين.

وتظهر منظومة التكنولوجيا المالية في دبي نمواً ملحوظاً بفضل الشركات الناشئة التي تجذب الاستثمارات وتسهم في تغيير العمليات المالية.

وتمثل شركتا «ياب» و«فيوز» مثالين بارزين للابتكار الإقليمي من خلال منصاتهما المتميزة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ونظام الدفع العابر للحدود.

ونجحت منصة YAP للخدمات المصرفية الرقمية، التي تعمل من دبي، في الحصول على تمويل بقيمة 41 مليون دولار، حيث قاد جولة التمويل شركة «الجزيرة كابيتال» السعودية، وانضم إليها مستثمرون آخرون مثل «مجموعة أبو داود»، و«أسترا جروب» و«أوداسيا كابيتال».

ومنذ تأسيسها في عام 2021 على يد مرون هاشم، تعمل «ياب» كمزود لحلول مالية رقمية تتيح للمستخدمين أدوات لإدارة مالية معاصرة، بما في ذلك أدوات ميزانية وتحليل المعاملات، إضافة إلى وظائف إدارة البطاقات والتنبيهات المدفوعة الحية؛ حيث توفر المنصة للمستخدمين أدوات فعالة تسهم في تحسين قدرتهم على إدارة النفقات.

وتسعى «ياب» إلى التوسع السريع في السعودية، إضافة إلى باكستان وغانا ومصر في فترة التوسع الاستراتيجي.

وتمكنت شركة «فيوز Fuse» الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، من تأمين تمويل بقيمة 6.6 ملايين دولار من خلال تمويل أولي بقيادة «نورثزون»، التي كانت المستثمر الرئيس.

كما حصلت الجولة التمويلية على دعم إضافي من ثلاثة مصادر مختلفة، بما في ذلك «فلورِش فينتشرز» و«ألتير جلوبال»، إلى جانب مجموعة من «المستثمرين الملائكيين»، ومن بينهم مؤسس «فلاتيرويف».

والآن، تُعد «فيوز» مزوداً للبنية التحتية الأساسية للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بعد تأسيسها في عام 2023 على يد جورج ديفيس وجيمس سميث.

وتوفر شركة «فيوز» أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا منصة دفع تقدم أرقام حسابات مصرفية دولية افتراضية؛ ما يمكن الشركات العالمية من العمل في الأسواق الإقليمية من دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية محلية.

ويسمح نظام «فيوز» المتطور بتنفيذ العمليات المالية الدولية بسرعة ويعزز من الوصول العالمي للعلامات التجارية في أسواق المنطقة.

ورحبت «فيوز» بشركات مثل «ديل» و«إير بي إن بي» و«إتسي» كعملاء رئيسين، والذين يخططون للاستفادة من الوصول إلى السوق المتنامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط.