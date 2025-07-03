القيمة السوقية لسوق دبي تتخطى تريليون درهم

تخطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، حاجز التريليون درهم، حيث أغلقت عند مستوى 1.001 تريليون درهم، بزيادة جاوزت 13 مليار درهم. تزامن ذلك مع اجتذاب السوق سيولة إجمالية بقيمة 1.04 مليار درهم، بعد أن شهد تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركتي «الخليج للملاحة» و«باركن»، بقيمة 68.4 مليون درهم، توزعت على 11.75 مليون سهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 987.97 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 1.001 تريليون درهم أمس. وعاود مؤشر السوق ارتفاعه، ليحلق إلى أعلى مستوى منذ جلسة 9 يونيو 2008، إذ قفز المؤشر بنسبة 1.39 %، أو ما يعادل 79 نقطة، مسجلاً 5748.20 نقطة، متصدراً ارتفاعات أسواق الأسهم الخليجية، ليربح السوق ما يفوق 13 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.6 %، ليغلق عند 0.75 درهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو 2018، واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة بـ 515 مليون درهم، بما يعادل 49.5 % من سيولة السوق الإجمالية.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 3.7 %، و«إعمار للتطوير» 2.6 %، و«سالك» 3.4 %، و«دبي الإسلامي» 1.2 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.1 %، وصعدت أسهم الإمارات للاستثمار 9.45 %، والمزايا القابضة 4.15 %.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف لرأسمالها السوقي، جاوزت 33 مليار درهم، في ختام تداولات أمس، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.048 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 4.081 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.08 تريليونات للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.001 تريليون للأسهم المدرجة بسوق دبي.