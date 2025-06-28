21 مليار درهم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2029

توقع تقرير «التكنولوجيا المالية 2025» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني و«برايس ووتر هاوس كوبرز» إحدى 4 أكبر شركات محاسبية في العالم، أن ترتفع قيمة سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات من 3.16 مليارات دولار (11.6 مليار درهم) في 2024 إلى 5.71 مليارات دولار (21 مليار درهم) بحلول 2029، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستهلكين والشركات في الحلول الرقمية.

وأشار التقرير إلى ريادة الإمارات لنمو قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، مستشهداً بأن 89% من المستهلكين في الدولة يستخدمون حالياً حسابات بنكية رقمية بالكامل، ما يؤكد سرعة تبني المجتمع للتكنولوجيا.

وأشار إلى أن هذا الزخم في قطاع التكنولوجيا المالية مدفوع بعوامل عدة، أهمها التبني الواسع من جانب المستهلكين، والثقة الكبيرة للمستثمرين، إضافة إلى الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، التي تشكل دعامة أساسية للتطور.

وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد المالي، مؤكداً قدرته على تعزيز التخصيص، وتحسين الامتثال، وتطوير إدارة المخاطر في الخدمات المالية.

وأكد أن الإمارات تعد في طليعة الدول التي تتبنى هذه التقنيات، حيث تستفيد منها المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة والتحكم والنمو. وقال نيراج ماكين، رئيس المجموعة للاستراتيجية والتحليلات ورأس المال المخاطر في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن تمويل التكنولوجيا المالية في الإمارات، والذي بلغ 265 مليون دولار في 2024 يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين».