سوق دبي فوق 6675 نقطة مجدداً بمكاسب 3.9 مليارات

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 6675 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.10% أو ما يعادل 6.63 نقاط، مسجلاً 6675.84 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 3.9 مليارات درهم، بدعم أداء بعض الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.111 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.115 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 6.25% عند 1.70 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ230.76 مليون درهم مستقراً عند 17.1 درهماً.

وصعدت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.15%، ومصرف السلام السودان 2.5%، وأملاك للتمويل 2.47%، فيما انخفضت أسهم سلامة 5.86%، وأمان 4.4%، وطلبات 2.94%، والعربية للطيران 2.7%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة تعليم القابضة، بقيمة 142.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 35.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 3.97 دراهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 168.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 517.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 348.84 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» مستقراً عند 10637.59 نقطة منخفضاً بشكل هامشي 0.003 %

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 246.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 246.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 174.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 14.4% بالحد الأقصى، وزاد أبوظبي الوطنية للفنادق 8%، والشارقة للأسمنت 7.48%، وسبيس 42 3.15%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 5.26%، وأمريكانا للمطاعم 2.44%، وأوراسكوم 1.96%، ورأس الخيمة للأسمنت 1.96%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.001 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 649.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 43.75 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.54%، والكويتي 0.86%، والقطري 0.17%، والبحرين 0.12%، فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 1.3%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر بـ2.73%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي»، بنسبة 0.54% ليغلق عند 10848 نقطة، وبتداولات بلغت 3.8 مليارات ريال.

وهبط سهم كيان السعودية 5% عند 4.88 ريالات، وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بأقل من 1%، عند 25.74 ريالاً، و102.40 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم اتحاد اتصالات، عند 65.50 ريالاً منخفضاً 2%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.في المقابل، صعد سهم مرافق، بنسبة 8% عند 31.24 ريالاً، وارتفع سهم الشرقية للتنمية، بنسبة 4%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 75.592 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.224.103 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ2.73% ليغلق عند مستوى 49014 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.36% ليغلق عند مستوى 59393 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.73% ليغلق عند مستوى 22282 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ2.87% ليغلق عند مستوى 12220 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.63% ليغلق عند مستوى 17231 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.18% إلى 3598 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.4 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.