سوق دبي يقفز بأعلى وتيرة في 3 أسابيع بمكاسب 20.7 ملياراً

قفز مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.83%، أو ما يعادل 120.35 نقطة، مسجلاً 6710.88 نقاط، رابحاً مكاسب جاوزت 20.7 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.101 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 1.122 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات 36 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 11.94%، عند 0.403 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 547.9 مليون درهم، مرتفعاً 3.65%، ليغلق عند 17.05 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2006 (20 عاماً تقريباً).

وصعدت أسهم الإثمار القابضة 5.3%، واكتتاب القابضة 4.65%، ودبي الإسلامي 3.9%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 8.07%، وسلامة 1.18%، وتبريد 0.99%، وأمانات القابضة 0.77%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 204.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 571.25 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 366.98 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.55%، عند مستوى 10639.44 نقطة، رابحاً نحو 11 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 158 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 144.33 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، بسيولة 115.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أمريكانا للمطاعم 7.73%، وأوراسكوم 3.3%، والواحة كابيتال 2.79%، وأبوظبي اﻷول 2.5%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 9.7%، ودار التأمين 3.33%، وطيران أبوظبي 2.87%، والخليج للمشاريع الطبية 2.68%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 31.7 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.280 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 4.312 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.190 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.122 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.02 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 489.1 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 45.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.34%، والكويتي 0.42%، والقطري 1.08%، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.56%، والبحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ 2.64%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.34%، ليغلق عند 10984 نقطة، وبتداولات بلغت 4.4 مليارات ريال. وتصدر سهم رتال، الشركات المرتفعة بنسبة 7%.

وصعدت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي، ومعادن، ولازوردي، وبوان، ونماء للكيماويات، ونفوذ، وبوبا العربية، والأول، بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل، تصدّر سهم المتحدة للتأمين، الشركات المنخفضة بنسبة 10%، وانخفضت أسهم سليمان الحبيب، والمراعي، وأكوا، وبنك البلاد، ومكة، وجبل عمر، وعلم، والأبحاث والإعلام، وسبكيم العالمية، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 78.183 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.324.006 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ 2.64%، ليغلق عند مستوى 50870 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 2.46%، ليغلق عند مستوى 61338 نقطة.

بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.64%، ليغلق عند مستوى 23126 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ 2.13%، ليغلق عند مستوى 12693 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.34%، ليغلق عند مستوى 17816 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.04%، إلى 3627 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.8 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.61 في المئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.21 في المئة.