سوق دبي فوق 6700 نقطة مجدداً بمكاسب 6.5 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 6700 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.42% أو ما يعادل 28.3 نقطة، مسجلاً 6714.6 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 6.5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.110 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.116 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجل سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى قياسياً جديداً عند 35.5 درهماً، مرتفعاً بنسبة 2.45%، ليسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ127 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 113.36 مليون درهم.

وتصدر سهم «أليك القابضة» ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 5.73% عند 1.66 درهم، وصعدت أسهم تكافل الإمارات 1.7%، ودو 1.38%، وأمان 1.3%، ودبي الإسلامي 0.99%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 5.3%، وديار للتطوير 3.64%، والإمارات ريم للاستثمار 2.59%، وبنك المشرق 1.86%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «دبي للاستثمار»، بقيمة إجمالية 39.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 9.5 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 4.2 دراهم للسهم الواحد.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 32.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 278.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 245.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.32% عند مستوى 10688.55 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 192.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 155.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 108.7 ملايين درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 34 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 289.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 18.6 مليون سهم من أسهم البنك، بسعر تنفيذ 15.58 درهماً للسهم الواحد.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 14.9% بالحد الأقصى، والدار العقارية 5.5% عند 11.50 درهماً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، وأمريكانا للمطاعم 5.26%، وأوراسكوم 4.74%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم حياة للتأمين 7.14%، وفيرتيغلوب 3.17%، وأبوظبي للموانئ 2.85%، ومجموعة مير 2.5%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و653.65 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 537.2 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 37.35 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.75%، والكويتي 0.08%، والقطري 0.11%، ومسقط 2.13%، فيما أغلق مؤشر بورصة البحرين متراجعاً 0.08%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ1.56%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.75% ليغلق عند 11252 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.4 مليارات ريال.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.295 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 50490 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 60942 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 22952 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 5148 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.11% إلى 3606 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.6 ملايين دينار.