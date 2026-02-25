2.8 مليار درهم سيولة الأسهم.. و«إعمار العقارية» يواصل التحليق

بلغت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.55 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.23 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 640.6 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 47.85 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 4.293 تريليونات درهم، موزعة بواقع 3.182 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.111 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على سيولة جاوزت 760.1 مليون درهم، تعادل 62.3% من سيولة سوق دبي الإجمالية، البالغة 1.22 مليار درهم، وارتفع السهمان بـ 0.29% و0.26% على التوالي، ليغلق «إعمار العقارية» عند 17.1 درهماً، مواصلاً التحليق عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2006 (20 عاماً تقريباً).

وتماسك مؤشر سوق دبي قرب مستوى 6670 نقطة، مغلقاً عند 6669.21 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ 0.62%.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 7.8%، وصعدت أسهم المزايا القابضة 7.64%، وسكون للتأمين 6.38%، وبي إتش إم كابيتال 4.44%، فيما انخفضت أسهم الإمارات دبي الوطني 4.05%، وطلبات 3.38%، ومصرف السلام السودان 2.6%، وتعاونية الاتحاد 2.17%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 129 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 681.45 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 552.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10637.96 نقطة، منخفضاً هامشياً 0.01%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 267 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 168.97 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 126.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم دار التأمين 13.8%، ومجموعة أرام 5.6%، والخليج للمشاريع الطبية 4.59%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.63%.

في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل للاتصالات 3.6%، وألفا ظبي القابضة 3.2%، وأجيليتي جلوبال 2.78%، وطيران أبوظبي 2.3%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.71%، والكويتي 0.86%، والبحرين 0.12%، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.07%، ومسقط 1.6%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.94%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.71%، ليغلق عند 10906 نقاط، وبتداولات بلغت 4 مليارات ريال.

وتصدّر سهم عناية الشركات المتراجعة بنسبة 10%، وهبط سهم الأسماك بأكثر من 9%، وانخفضت أسهم أرامكو، ومعادن، وأكوا، وسابك، والمراعي، ومصرف الإنماء، وعلم، وجبل عمر، وإس تي سي، والأبحاث والإعلام، بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل، تصدر سهم رعاية الشركات المرتفعة بنسبة 4%، وصعد سهم جمجوم فارما، بنسبة 2%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي 24.311 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.299.695 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ 0.94%، ليغلق عند مستوى 50390 نقطة، فيما هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، بـ 0.83%، ليغلق عند مستوى 60828 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي، 0.95%، ليغلق عند مستوى 22906 نقاط.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، بـ 0.87%، ليغلق عند مستوى 12582 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان،بـ 0.68%، ليغلق عند مستوى 17695 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.61%، إلى 3604 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 14.3 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 16 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.