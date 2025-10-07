«مِراس» تطلق «نوريل» ضمن «مدينة جميرا ليفنج» مع 66 وحدة سكنية

يعتبر «نوريل» جزءاً من مشروع سكني مكون من ثلاثة مبانٍ ، ويشمل الطرح الحالي 66 وحدة سكنية في المبنى الأول المكون من 12 طابقاً، والذي يضم 27 شقة بغرفة نوم واحدة، و28 شقة بغرفتين نوم، و10 شقق بثلاث غرف نوم، وشقة واحدة بأربع غرف نوم. ويتفرد المشروع بجسر معلّق يربط أبراج «نوريل» الثلاثة بحدائق معلّقة.

وسيتمتع المقيمون بمرافق أخرى تشمل مسبحاً لا متناهياً، ومنصات لممارسة اليوغا، ونادياً رياضياً متطوراً، ومناطق لعب للأطفال، وحدائق مشتركة.

ويقع مشروع «نوريل» في قلب جميرا، حيث يجمع بين مزايا الحصرية وسهولة الوصول.

وسيتسنى لقاطني المشروع الاستمتاع بأجواء هادئة وصديقة للمشاة تضم حدائق ومناطق للمشي، وذلك على بعد دقائق فقط من شارع الشيخ زايد، ومدينة دبي للإعلام، ومطار دبي.