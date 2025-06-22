إطلاق مشروع نورا ريزيدنس في قلب قرية جميرا الدائرية بدبي

أعلنت شركة الطارق ستار، المطور العقاري لمجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة المتنوعة في المملكة العربية السعودية، عن خطط توسعية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل هذه الخطط إطلاق محفظة مشاريع تطوير عقاري عدة موزعة على عدد من المواقع الحيوية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة رسمياً عن إطلاق مشروعها السكني الأول بدبي «نورا ريزيدنس»، الذي يمثل مجتمعاً سكنياً ذكياً ومعاصراً في قلب قرية جميرا الدائرية، إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً.

ويضم المشروع 183 وحدة سكنية مصممة بعناية، ومن المقرر تسليم المشروع قبل نهاية الربع الثاني من عام 2027.

وقالت نورة بنت طارق بن علي التميمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الطارق ستار: «نؤمن في شركة الطارق ستار بأن مفهوم السكن يتجاوز حدود الجدران والهياكل الإنشائية، ليشكل بيئة متكاملة تدعم النمو والرفاهية. ومن خلال مشروع نورا ريزيدنس، حرصنا على تقديم نموذج عمراني يعكس أسلوب جودة الحياة العصرية. كما يجسد هذا المشروع رؤيتنا ورسالتنا المتمثلة في بناء مجتمعات حديثة».