«مِراس» تضيف «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» لأفق دبي العمراني

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، الذي يشكل إضافة مميزة لأفق دبي العمراني الساحر. ويضم هذا المشروع، الذي صممته شركة الهندسة المعمارية الشهيرة «إس سي دي إيه أركيتكتس» SCDA، هيكلاً معمارياً بارزاً معلقاً، ما يرسي معياراً جديداً للحياة الحضرية المتطورة.

يضم المشروع 754 وحدة سكنية فاخرة تتراوح من غرفة إلى أربع غرف نوم، وموزعة على برجين يتميزان بتصميم إبداعي رائع وموقع استراتيجي مميز مع إطلالات بانورامية على متحف المستقبل، ووسط مدينة دبي، حيث تم تصميم المشروع بما يضمن الخصوصية التامة لكل وحدة سكنية.

ويؤدي المدخل الخاص أسفل الهيكل البارز المعلق اللافت للنظر إلى ردهة فخمة مزدوجة الارتفاع، وفناء حديقة هادئ، وردهة، ما يضفي شعوراً فورياً بالفخامة والرقي. وتتميز ثلاث شرفات علوية حصرية في المشروع بمسابح لا متناهية، وردهات ذات مناظر طبيعية خلابة، ومساحات ترفيهية مفتوحة، ما يعزز جاذبية البرجين. وتم تنفيذ التصميمات الداخلية للمشروع باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الطبيعية، بما في ذلك الرخام والخشب، لإضفاء مستويات جديدة من الرقي وأناقة التصميم.

ويضم المشروع مجموعة شاملة من مرافق أسلوب الحياة والعافية، ويشمل ذلك صالة رياضية حديثة مع استوديوهات متخصصة للياقة البدنية، ومساحة عمل مشتركة تنفيذية، وسينما خاصة، كما يضم المشروع ملاعب بادل، ومسبحاً عائلياً على طراز المنتجعات، ومناطق للعب الأطفال، ومساحات اجتماعية أنيقة، وأماكن خاصة لتناول الطعام، وجميعها تمتاز بمستوى عالٍ من الإدارة والتنظيم.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يعكس مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» تطور مشهد المعيشة الفاخرة في دبي، حيث يلتقي التصميم العالمي مع الضيافة التي لا مثيل لها. وبدمج معايير الخدمة الأصيلة المعروفة عن جميرا مع التصميم المعماري المبتكر، فإننا بذلك نرسي معايير جديدة للعروض السكنية المتميزة التي تعكس مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش. ويؤكد هذا المشروع التزام «مِراس» بإنشاء مساحات عصرية توازن بإتقان بين الحياة العملية والراحة الراقية».

علاوة على ذلك، سيستفيد المقيمون من خدمات الضيافة الفاخرة التي تقدمها جميرا، بما في ذلك علاجات صحية مصممة خصيصاً، وتدريب شخصي على اللياقة البدنية، وخدمة استقبال على مدار الساعة، والعناية بالسيارات. كما يستمتع السكان بإمكانية الاستعانة بطهاة خاصين لإعداد أطباق طعام استثنائية، وفريق متخصص لتنظيم فعالياتهم على أكمل وجه.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: «يجسد إطلاق مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» مرحلة جديدة في مسيرة نمونا، الذي نرسم من خلاله ملامح مستقبل علامة جميرا، ليعكس جمالية التصميم وأسلوب الحياة العصري، ومقومات الرفاهية. ويؤكد هذا المشروع ريادتنا في قطاع الضيافة الفاخرة المستوحاة من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة العربية الأصيلة، مع تعزيز تركيزنا على تقديم التجارب السكنية الفاخرة المصممة لرفع مستوى المعيشة الراقية».

يتمتع مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» بموقع متميز، ويحيط به عدد من الوجهات المرموقة، منها متحف المستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، وون سنترال، وجميرا أبراج الإمارات. وبفضل سهولة الوصول المباشر إلى شارعي الشيخ زايد والخيل، يتمتع السكان بسهولة الوصول إلى سيتي ووك، ووسط مدينة دبي، وشاطئ J1، ما يوفر لهم تجربة معيشة لا مثيل لها، حيث تلتقي الفخامة بأقصى درجات الراحة.

يأتي هذا التعاون بين «مِراس» وجميرا عقب النجاح الباهر الذي حققه مشروع «جميرا ريزيدنسيز مرسى العرب»، ليرسي معايير جديدة في مجال التصميم والضيافة الفاخرة. ويمثل مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الخطوة التالية في هذه الشراكة الراسخة، حيث يوفر تجارب متميزة تتمحور حول التصميم الهادف الذي يراعي أدق التفاصيل والخدمة المتميزة.