«مراس» ترسي عقد المرحلة السابعة من «مدينة جميرا ليفنج إلارا» بـ300 مليون درهم

أعلنت «مراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تزيد على 300 مليون درهم على شركة «الساحل للمقاولات»، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «إلارا»، المرحلة السابعة من المخطط الرئيسي لمشروع «مدينة جميرا ليفنج».

ويأتي العقد عقب نجاح إتمام وتسليم المراحل الأربع الأولى من هذا المشروع الذي يقع في أرقى أحياء «التملك الحر» في دبي. وتعمل شركة «الساحل للمقاولات» حالياً على تطوير المرحلة الخامسة من المشروع، وهي الآن في مراحلها النهائية.

ويمثل ترسية هذا العقد محطة بارزة في بناء هذا المشروع السكني. ومن المقرر اكتمال هذه المرحلة من مشروع «مدينة جميرا ليفنج إلارا» في الربع الأخير من عام 2026، وتضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 234 شقة، تتراوح ما بين شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وشقق «بنتهاوس» بأربع غرف نوم.

ويقع مشروع «مدينة جميرا ليفنج إلارا» وسط ممشى مليء بالحدائق وتحيط به الشواطئ الصافية، في أحد أكثر المواقع جاذبية في المجمّع، مع سهولة الوصول إلى مرافق وخدمات عصرية، بما في ذلك مراكز للياقة البدنية، ومناطق لعب، ومسابح، وحديقة رياضية. يقع المشروع بالقرب من سوق مدينة جميرا وشاطئ جميرا، ويوفر إطلالات على جميرا برج العرب وعلى مقربة من أبرز معالم المدينة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يقدم مجمّع «مدينة جميرا ليفينج» مزيجاً من الأناقة العصرية والذوق التقليدي، ليُرسي بذلك معياراً جديداً للحياة الفاخرة في أحد أحياء دبي المصممة بعناية

. ونحن على ثقة من أن شركة «الساحل للمقاولات»، من خلال ما أظهرته من التزام بمعايير الجودة والتسليم في الموعد المحدد، ستنجح في تحقيق رؤيتنا لهذا المشروع الذي نواصل من خلاله إرثنا في تصميم مساحات استثنائية تُثري حياة المقيمين يومياً».

وقال المهندس مصطفي حسن، المدير العام لشركة «الساحل للمقاولات»: «فخورون بتجديد شراكتنا مع «دبي القابضة للعقارات» في أحدث مرحلة من مشروع مراس المتميز «مدينة جميرا ليفينج»، ويؤكد توسيع هذا التعاون التزامنا ببناء مساكن وفق أعلى المستويات العالمية تبعث الحيوية والنشاط في مشهد دبي الحضري».