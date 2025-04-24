4.8 مليارات إيرادات غرف دبي الفندقية في شهرين

ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 6.9 %، لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مقارنة مع 4.49 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن عدد الليالي الفندقية في فنادق دبي وصل خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 7.87 ملايين ليلة، مقارنة مع 7.78 خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع متوسط العائد على الغرفة إلى 611 درهماً مقارنة مع 578 درهماً، خلال الفترة المقابلة، وبزيادة 6%.

وسجلت فنادق دبي من جميع الفئات أداء إيجابياً، مما يدل على تنوع قاعدة الزوار واتساع شريحة المسافرين إلى الإمارة، كما شهدت الشقق الفندقية أيضاً معدلات إشغال مرتفعة، بفضل تزايد الطلب من العائلات والسياح الباحثين عن إقامة طويلة الأمد.

وتواصل فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة في مجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل أعداد الزوار وإيرادات الغرف، حيث استقبلت دبي خلال أول شهرين من العام الجاري 3.82 ملايين سائح دولي بنمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، التي بلغ عدد الزوار فيها 3.67 ملايين، وبلغ متوسط إشغال الفنادق خلال نفس الفترة نحو 87%، وسط إشغالات قوية للشقق الفندقية الفخمة بنسبة 89%، والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 88 %.