832 منشأة فندقية في دبي بالربع الأول

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن عدد المنشآت الفندقية في الإمارة وصل إلى 832 منشأة بنهاية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، تضم 153.7 ألف غرفة بنمو 1.2 %، مقابل نحو 152 ألفاً في نهاية مارس من العام الماضي، موزعة بين مختلف الفئات الفندقية، حيث استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 54.42 ألف غرفة فندقية ضمن 169 منشأة فندقية، بينما وصلت حصة الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» إلى نحو 29 %، مسجلة نحو 44 ألف غرفة فندقية ضمن 199 منشأة.

من جهتها استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 186 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وكشفت البيانات استمرار زخم التدفقات السياحية إلى دبي خلال العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 5.31 ملايين زائر دولي، بنمو نسبته 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن نحو 25 % من الزوار يزورون دبي مرتين سنوياً، ما يعكس الجاذبية المستدامة، التي تتمتع بها الإمارة لدى السياح الدوليين.

وأظهرت البيانات تسارع خطوات المدينة نحو تعزيز الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأظهرت البيانات أن السوق الفندقية في دبي سجلت معدل إشغال بلغ 81.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن حجم السوق الفندقية بنهاية مارس الماضي وصل إلى 153.7 ألف غرفة مقابل نحو 152 ألفاً في نهاية مارس من العام الماضي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية مارس الماضي، 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 3.8 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 11.19 مليون ليلة مقابل نحو 11.2 مليون ليلة «مبيت»، خلال فترة المقارنة.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 647 درهماً بنهاية مارس 2025، مقابل 638 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 528 درهماً بنهاية مارس الماضي، مقابل 527 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.