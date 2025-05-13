«بي إن بي تايمز»: دبي واحدة من أبرز وجهات العقارات الفاخرة في العالم

أكّد تقرير حديث لـ«بي إن بي تايمز»؛ الموقع المتخصص في العقارات، أنَّ دبي تبقى واحدة من أبرز وجهات العقارات الفاخرة في العالم، حيث أصبح أفقها العمراني رمزاً عالمياً للثروة.

وشدد الموقع على أنَّ شركة «إعمار العقارية» تتصدر المشهد من خلال مشاريعها البارزة مثل «العنوان رزيدنسز» في وسط مدينة دبي، التي توفر إطلالات مباشرة على برج خليفة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أفخم مرافق التسوق والمطاعم.

وشدد الموقع على أن سوق العقارات في دولة الإمارات يشهد إقبالاً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، الذين يجدون في الدولة وجهة مثالية تجمع بين الاستقرار، ونمط الحياة الفاخر، والعوائد الاستثمارية المجزية.

وأضاف: «ومن أبوظبي بثقافتها العريقة إلى ناطحات سحاب دبي الأيقونية، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عقارية عالمية».

وأوضح الموقع في تقريره أنَّ المنازل المطلة على الواجهة البحرية تُعد النموذج الأرقى للعيش الفاخر في الإمارات؛ وفي دبي، تواصل «نخيل» رفع معايير الحياة الساحلية بمشاريع مثل «جزر ديرة»، التي توفر وحدات سكنية راقية تعكس أسلوب حياة نخبوياً، ومن بين أبرز المشاريع أيضاً برج «كافالي» من «داماك»، والذي يمثل نموذجاً معمارياً يجمع بين التصميم العصري وروعة الإطلالة البحرية.

قمة تاريخية جديدة لعقارات دبي

دبي تتصدر وجهات العقارات ذات العلامات التجارية عالمياً

«فوربس»: الإمارات الوجهة الأولى للأثرياء في العقارات الفاخرة

انطلاقة ذهبية لعقارات جزر دبي الفاخرة في 2025