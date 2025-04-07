دبي تتصدر وجهات العقارات ذات العلامات التجارية عالمياً

شهد النصف الثاني من العام الماضي إطلاق 11 مشروعاً سكنياً يحمل علامة تجارية شهيرة، ما أضاف 4039 وحدة سكنية فاخرة إلى محفظة العقارات في دبي، وهيمن البيع على المخطط على هذا القطاع، حيث شكل 83 % من إجمالي المعاملات، ما يعكس ثقة المستثمرين في مشاريع التطوير العقاري الفاخرة قيد التنفيذ في دبي، وبفضل ارتفاع رأس المال، والشراكات العالمية مع العلامات التجارية، والطلب من المستثمرين الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ، تتبوأ دبي مرتبة الصدارة للعلامات التجارية في العالم.

وحققت العقارات ذات العلامات التجارية على المخطط 6.69 مليارات دولار (24.8 مليار درهم) من خلال 6,346 معاملة، بينما حققت الوحدات المكتملة 1.83 مليار دولار (6.79 مليارات درهم) من خلال 1282 صفقة، بحسب «هوتليير ميدل إيست».

وسجل النصف الثاني من العام الماضي 6 صفقات تجاوزت قيمتها 27.2 مليون دولار (100 مليون درهم)، ما يعكس جاذبية دبي للمشترين ذوي الثروات الضخمة. وكانت الصفقة الأبرز هي شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 75.3 مليون دولار (275 مليون درهم) في مشروع «ون آت نخلة جميرا» (مجموعة دورشيستر)».

وأضاف الموقع الشبكي أن المشترين، في المتوسط، دفعوا 42 % زيادة على متوسط السعر في المنازل ذات العلامات التجارية مقارنة بالمنازل الأخرى، وهذه الزيادة أعلى من المتوسط العالمي، كما حققت المنازل الجاهزة للسكن ذات العلامات التجارية علاوة زيادة سعرية 15 % على الوحدات قيد الإنشاء، ما عزز جاذبيتها الاستثمارية.

وواصلت الأحياء المطلة على الواجهات البحرية تحقيق أعلى الأقساط، حيث بيعت المنازل ذات العلامات التجارية في «جميرا بيتش ريزيدنس» بنسبة 94 %، ونخلة جميرا بنسبة 73 %، وخليج جميرا بنسبة 68 %.

وحافظت بولغاري على مكانتها كأعلى سعر للقدم المربعة، حيث بلغ 2,904 دولارات (10,668 درهماً)، تلتها منتجعات أتلانتس بسعر 2,556 دولاراً (9,387 درهماً)، ثم مجموعة دورشيستر بسعر 2,053 دولاراً (7,539 درهماً).

وبرزت «دبي هيلز ستيت» كأكثر المجمعات السكنية نشاطاً في سوق العقارات ذات العلامات التجارية، حيث بيعت 2,193 وحدة في النصف الثاني بقيمة إجمالية بلغت 1.79 مليار دولار (6.53 مليارات درهم). وفي المجمل، هناك 26002 وحدة عقارية ذات علامات تجارية قيد الإنشاء في أنحاء المدينة، مقارنة بـ 17083 وحدة فقط مكتملة.