«أراضي دبي»: 33 مبادرة وبرنامجاً تدعم الاستراتيجية العقارية 2033

تطوير نظام «ملاكي» لخلق توازن بين رسوم المرافق والخدمات

مؤشر الإيجارات الذكي سيشمل القطاعين التجاري والصناعي

نتوقع ضم المزيد من المناطق إلى نظام التملك الحر مستقبلاً

العمل على إعداد صيغة متكاملة للاستثمار بالصناديق العقارية

افتتح المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض العقارات الدولي «آي بي إس» «IPS 2025»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر.

وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن 33 مبادرة وبرنامجاً ستنضم إلى أهداف استراتيجية دبي العقارية، التي تستند إلى منظومة عمل تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية، وتحقق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف المري أن «أراضي دبي»، منذ البدء بتنفيذ أهداف استراتيجية دبي العقاري 2033، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلاً عن تعزيز استدامته، والتأكيد على مكانة الإمارة مركزاً ريادياً عالمياً في الاستثمار العقاري.

ومن أبرز هذه المبادرات والبرامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كيبر»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين، وغيرها.

وأشار في تصريحات صحفية، على هامش انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي 2025، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من المبادرات والبرامج تحت مظلة الاستراتيجية، حيث يجري العمل على وضع صيغة متكاملة لقطاع الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعداد حزمة متنوعة من المحفزات بشأنها، بهدف مضاعفة حجم هذا السوق 20 ضعفاً إلى 20 مليار درهم، بحلول 2033، لافتاً إلى أن «أراضي دبي» تلقت العديد من الطلبات لإنشاء وتأسيس صناديق عقارية جديدة.

كما نعمل على تطوير نظام التدقيق الذكي للتسهيل على المتعاملين، واختصار وقت رحلة إنجاز احتياجاتهم، والارتقاء بجودة نظام «ملاكي» لتحقيق التوازن في رسوم المرافق المشتركة مقابل جودة الخدمات المقدمة.

سيتم التوسع بخدمات مؤشر الإيجارات الذكي، ليشمل بقية القطاعات العقارية الأخرى التجارية والصناعية خلال الفترة المقبلة.

وحول قرار حكومة دبي بضم منطقتي مشاريع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر، وفرصة ضم المزيد من المناطق، أفاد المري: «جاء قرار حكومة دبي، ليعزز جاذبية البيئة الاستثمارية العقاري في الإمارة، ونتوقع أن يتم طرح المزيد من المناطق وضمها إلى النظام مستقبلاً».

ريادة عالمية

وتأتي هذه الدورة من معرض العقارات الدولي، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي اعتمدتها حكومة دبي مؤخراً، والهادفة إلى ترسيخ ريادة الإمارة العالمية في هذا القطاع، من خلال تعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.

شريك استراتيجي

وأكد مروان بن غليطة أن تنظيم الدائرة لهذا الحدث، بصفتها شريكاً استراتيجياً، يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري، من خلال فتح قنوات تواصل فعالة بين الجهات المعنية كافة.

وقال: «يجسد المعرض منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري، تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية، التي تدعم نمو المدن المستدامة.

إن وجود هذا العدد الكبير من العارضين الدوليين، يعكس الثقة المتزايدة في بيئة دبي الاستثمارية، ويدعم مستهدفاتنا في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقاري».

وأضاف بن غليطة: «يأتي تنظيم المعرض هذا العام تماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي العالمية، وخلق منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل للإمارة».

ويشارك «مركز فض المنازعات الإيجارية» في المعرض وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث العالمي، لتسلط الضوء على دوره المحوري في تسوية النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة بطريقة عادلة وفعالة واستعراض جهوده في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، من خلال منظومة قضائية متطورة، تواكب تطورات واحتياجات السوق العقارية، وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، كما يستعرض المركز مبادراته الرقمية الجديدة ومشاريعه الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.

وأكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس المركز، أن المعرض يمثل فرصة استثنائية، لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع العقاري محلياً وعالمياً والتعريف برؤية المركز في تقديم خدمات متقدمة، تواكب تطلعات إمارة دبي الريادية في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

نخبة قادة القطاع

وشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير.

وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي»، شارك فيها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS، والذي أكد أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36 % مقارنة بعام 2023، كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033، والتي ستشمل 30 مبادرة، ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.

كما شارك داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، وقال: «يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب.

نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً».

وسلطت جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى»، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم.