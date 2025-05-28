إطلاق 173 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي منذ مطلع 2025

تشهد دبي منذ مطلع العام الجاري توسعاً ملحوظاً في انطلاق الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشاريع العقارية الجديدة، مدفوعة بإقبال المستثمرين المحليين والدوليين على مشاريع التطوير الجديدة، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منازل للسكن أو عقارات للتأجير أو تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.

وأظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري بلغ 173 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 46.2 مليار درهم.

مما حول الإمارة إلى ورشة بناء عملاقة قل نظيرها عالمياً تهدف إلى تنفيذ مشاريع عقارية أُعلن عنها في وقت سابق من العام 2024، وتشمل مجمعات الفلل وأبراج الشقق السكنية والفندقية والمشاريع المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية والمساحات المكتبية والتجارية.

ثقة المستثمرين

وتضمنت المشاريع الجديدة 36399 وحدة سكنية وفندقية وتجارية، إلى جانب 10682 فيلا، سيتم تسليمها على فترات متفاوتة بين عامي 2026 و2030.

ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق دبي العقاري، المدعومة بعوامل متعددة، أبرزها الانتعاش الاقتصادي القوي، وجودة المشاريع، وتنوع خيارات الاستثمار والبيئة الضريبية الجذابة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار، بما في ذلك برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.

التوزيع الجغرافي

وسجلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في دبي أعلى قيمة للعقود الإنشائية للمشاريع الجديدة في الإمارة منذ مطلع العام الجاري، حيث بدأت الأعمال الإنشائية فيها لـ3 مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، تليها منطقة مدينة المطار مع 15 مشروعاً بقيمة 3.5 مليارات درهم.

وثالثاً منطقة نخلة جبل علي عبر 6 مشاريع بقيمة 3.1 مليارات درهم، ورابعاً منطقة معيصم الثانية عبر مشروع واحد بقيمة 2.8 مليار درهم، وخامساً منطقة الخليج التجاري عبر 5 مشاريع بقيمة 2.4 مليار درهم.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في المرتبة السادسة عبر 9 مشاريع بقيمة 2 مليار درهم، وسابعاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 5 مشاريع بقيمة 1.9 مليار درهم، وثامناً منطقة اليفرا 1 عبر 5 مشاريع أيضاً بقيمة 3.6 مليارات درهم، وتاسعاً منطقة مرسى دبي عبر 5 مشاريع بقيمة 1.94 مليار درهم، وعاشراً منطقة مرسى دبي عبر 4 مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم.

أبرز المشاريع

يعتبر مشروع «إيدن هيلز» الذي تطوره شركة إتش آند إتش، الأعلى من حيث التكلفة الإنشائية بقيمة 3.2 مليارات درهم ويقع في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة مشروع «ذا أويسس – فلل العنوان -تيرا» والذي تطوره شركة إعمار العقارية، وتبلغ تكلفته الإنشائية نحو 2.8 مليار درهم في منطقة معيصم الثانية.

وجاء ثالثاً مشروع «سكاي فيو» في منطقة بوكدرة من تطوير شركة شوبا العقارية وبتكلفة إنشائية تبلغ 1.5 مليار درهم، ورابعاً مشروع «بن غاطي اكوارايز» من تطوير شركة بن غاطي العقارية، يقع المشروع في منطقة الخليج التجاري وبتكلفة إجمالية 1.3 مليار درهم، وخامساً مشروع «ذا إيكرز 2» والذي تطوره شركة ميراس التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» ويقع في منطقة وادي الصفا 7 وبتكلفة تبلغ 980 مليون درهم.