عقارات دبي تلمع في عيون الأثرياء

19.3 مليون درهم لفيلا فاخرة

17 مليوناً لإيجار فيلا سنوياً

تواصل سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتزايد الطلب على الوحدات الفاخرة، وتنامي جاذبية الإمارة لدى المستثمرين العالميين، في وقت تتسارع فيه وتيرة إطلاق المشاريع النوعية، التي تجمع بين المواقع الاستثنائية والتصاميم المبتكرة والعلامات التجارية العالمية.

وسجلت سوق الفلل الفاخرة محطة جديدة مع قبول عرض شراء بقيمة 19.3 مليون درهم لفيلا من 5 غرف نوم في مجمع «سدرة 3»، ضمن «دبي هيلز استيت»، متجاوزة أعلى صفقة سابقة في المجمع بنسبة 31 %، وقبل اكتمال أعمال التجديد، في مؤشر على قوة الطلب على العقارات ذات القيمة المضافة.

وفي قطاع الإيجارات الفاخرة حققت دبي رقماً قياسياً جديداً بعد تأجير فيلا في منطقة «تلال الإمارات» مقابل 17 مليون درهم سنوياً، لتصبح أعلى قيمة إيجارية لعقار سكني في تاريخ الإمارة.

بالتوازي تواصل شركات التطوير العقاري تعزيز المعروض الفاخر، حيث أطلقت «داماك العقارية» البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك» في مدينة دبي الملاحية، بعد بيع الأبراج الخمسة الأولى بالكامل، مع أسعار تبدأ من 2.56 مليون درهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصدر فيه دبي عالمياً سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع نمو المعاملات بنسبة 26 % سنوياً، وزيادة القيمة بنسبة 51 %، فيما تحقق هذه المشاريع علاوة سعرية، تصل إلى 64% مقارنة بالمشروعات السكنية التقليدية.

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