كيف أعاد العقار رسم خريطة النفوذ الاقتصادي لدبي؟

لسنوات طويلة، تعاملت الرساميل العالمية مع مدينة دبي بوصفها «رهاناً تكتيكياً» مؤقتاً، في حين ظلت العواصم التقليدية مثل لندن، ونيويورك، وسنغافورة تمثل المقرات السيادية لتلك الأموال، بحسب موقع entrepreneur.

اليوم، تشهد هذه المعادلة تحولاً جذرياً؛ فخلال السنوات الخمس الماضية، نجحت الإمارة في تحطيم الأرقام القياسية للصفقات العقارية المتتالية، بالتوازي مع ترسيخ مكانتها كمركز جاذب للعمل والاستثمار، يتميز بالكفاءة الضريبية، جودة الحياة، والسلاسة التشغيلية للمستثمرين، والمؤسسين، والمكاتب العائلية.

ومع نهاية عام 2025، سجلت دبي قرابة 215 ألف صفقة عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 680 مليار درهم، لتختتم بذلك العام الخامس على التوالي من النمو القياسي. ولم يتوقف هذا الزخم عند هذا الحد، بل امتد بقوة إلى مطلع عام 2026.

حيث حققت المبيعات السكنية في الربع الأول وحده نحو 176.7 مليار درهم توزعت على ما يقارب 48 ألف صفقة، وسط مؤشرات تؤكد نمو قيم الصفقات بمعدلات أسرع من أحجامها، وارتفاع أسعار القدم المربعة بنسب عشريّة منخفضة على أساس سنوي.

ويشير الموقع إلى أنّ هذه المؤشرات لا تعكس مجرد سوق عقاري فاخر ومحدود؛ بل تبرهن على قدرة المدينة الهيكلية على استيعاب الطلب العالمي واسع النطاق، مدعومة بالتوسع المستمر في البنية التحتية، وشبكات الربط، والخدمات الحيوية للأعمال.

بوصلة رأس المال

من الأخطاء الشائعة افتراض أن المشترين الأثرياء يبحثون عن المظاهر والفخامة المجردة؛ ففي الواقع، يتحرك رأس المال دائماً نحو «المدن الأكثر كفاءة وتشغيلية»، وهي البيئات التي يسهل فيها العيش، والعمل، والاستثمار، وتحويل الأموال بمرونة ووضوح.

وتتجسد هذه الميزة التنافسية في دبي من خلال انعدام ضريبة الدخل الشخصي، وغياب العبء الضريبي التقليدي على الأرباح الرأسمالية لمعظم المعاملات العقارية، فضلاً عن منظومة أعمال مرنة تعتمد على المناطق الحرة، وتنوع التراخيص التجارية المتعددة، والخدمات المصممة خصيصاً لرواد الأعمال الدوليين.

وبناءً على ذلك، فإن رأس المال العالمي لا يشتري مجرد عقارات في دبي، بل يشتري تذكرة عبور إلى «مدينة منصة»، وهي بيئة قانونية وتشريعية تصلح لتبني قاعدة ضريبية، وتأسيس مقر إقليمي، وفتح بوابة استثمارية في آن واحد. العقار هنا هو الجزء المرئي من جبل الجليد، أما الحيازة الحقيقية فهي التموضع الاستراتيجي.

ويهرب رأس المال بطبيعته من الغموض، ولهذا عملت دبي على تطوير أطرها القانونية للمستثمرين الأجانب بشكل مستمر. فمنذ صدور القانون رقم (7) لسنة 2006 الذي سمح بالتملك الحر للأجانب في مناطق محددة، واصلت مؤسسات مثل دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA) تعزيز مستويات الشفافية والرقابة الإشرافية.

وتكاملت هذه المنظومة مع قفزة نوعية في سياسات الإقامة الاتحادية؛ إذ أرسى إطلاق «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات رسالة مفادها أن دبي لم تعد مجرد ملاذ مؤقت لتوظيف رؤوس الأموال، بل موطن لبناء ديمومة الأعمال. ومع إمكانية الحصول على هذه الإقامة عبر أصول عقارية.

وبالنسبة للمستثمر، هناك ثلاث ركائز تحسم قراره: العائد المتوقع، وضوح الإجراءات، وحماية الحقوق، وهي ركائز نجحت دبي في ترقيتها عبر الهيكلة الواضحة للملكية، والأنظمة الرقمية، والإنفاذ القانوني الصارم.

لغة الأرقام

لا يمكن للهوية التسويقية وحدها أن تضمن استمرار تدفقات رؤوس الأموال ما لم تستند إلى معطيات اقتصادية صلبة، وفي دبي، ما زالت العوامل الأساسية تدعم هذه الجاذبية؛ حيث تواصل الأسعار السكنية نموها، في حين تظل العوائد الإيجارية تنافسية للغاية مقارنة بالمراكز العالمية الكبرى، لا سيما في الشقق المتوسطة ومجمعات الفلل المنتقاة.

ولا يبحث المستثمر الثري عن ميزة واحدة، بل يوازن بين أصول قادرة على حفظ رأس المال، توليد الدخل، دعم متطلبات الإقامة، استيعاب العائلة أو طواقم العمل، وتحقيق نمو رأسمالي بمرور الوقت؛ وهي توليفة متعددة الوظائف تتوفر بشكل متزايد في دبي، خصوصاً للمستثمرين العابرين بقراراتهم بين أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

تدفق المكاتب العائلية والصفقات الفائقة

تكتسب الدورات العقارية ديمومتها عندما تكون مدفوعة بحركة الأفراد والشركات الحقيقية، لا بالمضاربات العابرة. وضمن هذا السياق، يبدو نمو دبي هيكلياً بالدرجة الأولى؛ إذ تصدرت دولة الإمارات عالمياً قائمة الدول الأكثر استقطاباً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع توقعات بتدفق الآلاف منهم خلال عامي 2025 و2026.

وترجم هذا التدفق البشري إلى حضور مؤسسي لافت؛ حيث تحتضن دبي حالياً مئات المكاتب العائلية التي تدير محافظ ائتمانية ضخمة، ويتخذ جزء كبير منها من مركز دبي المالي العالمي مقراً له بموجب أطر تنظيمية متخصصة، مما يؤكد أن رؤوس الأموال تعيد توطين مقارها ولا تكتفي بإجراء صفقات عابرة. وعلى صعيد العقارات فائقة الفخامة، يظل الطلب في ذروته.

ففي أبريل 2026، شهدت السوق صفقة استثنائية لبيع قطعة أرض شاطئية في «جزيرة نايا» بقيمة 377 مليون درهم، لتضع معياراً جديداً للأراضي الفاخرة.

هذه الأرض، المخصصة لبناء قصر سكني واحد وتمتد على مساحة 52,866 قدماً مربعة، سُعرت بمستويات تضاهي «الأسواق الأيقونية التاريخية» في العالم، علماً بأن أكثر من ثلاثة أرباع أراضي الجزيرة قد بيعت بالفعل.

الدروس الاستراتيجية لرواد الأعمال

بمعزل عن الاستثمار العقاري المباشر، تقدم تجربة دبي ثلاثة دروس استراتيجية بليغة لرواد الأعمال:

أولاً: مراكز الثقل تُبنى عن عمد: إن صعود دبي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة سياسات تنسيقية صارمة، وبنية تحتية استباقية، وتموضع ذكي. ويمكن لرواد الأعمال تطبيق ذلك عبر تصميم نماذج عمل تركز على الكفاءة التشغيلية العالية للعملاء والمستثمرين الدوليين. ثانياً:

التميز يكمن في إزالة الاحتكاك: كسبت دبي مساحات شاسعة من الحصة السوقية العالمية في الوقت الذي أصبحت فيه المراكز التقليدية أكثر تكلفة، وتعقيداً تنظيماً، وبيروقراطية. المبدأ نفسه ينطبق على كافة القطاعات: ابحث عن المساحات التي يتزايد فيها تعقيد الإجراءات لدى منافسيك، وقدم بديلاً أكثر بساطة وسلاسة.

ثالثاً: الجغرافيا قرار استراتيجي: إذا كان عملاؤك، مستثمروك، أو شركاؤك يتخذون من منطقة الخليج مركزاً متزايد النشاط لأعمالهم، فإن التعامل مع دبي كخيار «هامشي أو اختياري» قد يكون خطأ استراتيجياً؛ فالذين يدركون هذا التحول مبكراً لن يستفيدوا من طفرة الدورة العقارية فحسب، بل سيؤمنون قنوات اتصال حيوية مع مركز أعمال عالمي آخذ في التوسع.

3 ركائز تحسم قرار الاستثمار في دبي:

العائد المتوقع

وضوح الإجراءات

حماية الحقوق

عوامل تجذب رؤوس الأموال إلى دبي:

1- انعدام ضريبة الدخل الشخصي

2 -غياب العبء الضريبي التقليدي على المعاملات العقارية

3 - منظومة أعمال مرنة تعتمد على المناطق الحرة

4 - تنوع التراخيص التجارية

5 -الخدمات المصممة لرواد الأعمال الدوليين

6 -التملك الحر للأجانب في مناطق محددة

7 -مستويات الشفافية والرقابة الإشرافية

8 - إمكانية الحصول على الإقامة عبر أصول عقارية

9 - ترسيخ مكانتها كمركز جاذب للعمل والاستثمار

10 - جودة الحياة

11 - السلاسة التشغيلية للمستثمرين والمؤسسين

12 - إقبال المكاتب العائلية

13 - أصول قادرة على حفظ رأس المال

14 - دخل مرتفع يدعم متطلبات الإقامة

15 تحقيق نمو رأسمالي بمرور الوقت