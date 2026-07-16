الأغلى في دبي.. تأجير فيلا في «تلال الإمارات» بـ 17 مليون درهم

سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مؤخراً رقماً قياسياً جديداً بعد تأجير فيلا في منطقة تلال الإمارات مقابل 4.63 مليون دولار (17 مليون درهم) لمدة عام واحد، لتصبح أغلى عقار سكني يتم تأجيره في تاريخ الإمارة.

ويقع العقار المكون من سبع غرف نوم، والمعروف باسم «القصر» (The Palace)، في صف «أثرياء العالم» الحصري في تلال الإمارات، ويُعد الآن عقد الإيجار السكني الأعلى قيمة على الإطلاق الذي تم تسجيله في تاريخ دبي.

وقالت ليان كينغ، خبيرة العقارات الفاخرة وتطوير البناء، والتي أشرفت على صياغة رؤية العقار وتجديده وإدارة مشروعه، إن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لسنوات من التخطيط والتنفيذ الدقيق.

وأضافت كينغ: «لم تكن هذه مجرد صفقة وساطة عقارية. هذا المشروع استغرق سنوات من العمل. لقد شاركت بعمق في عمليات التجديد والتطوير وإدارة المشروع، لضمان أن كل تشطيب، وكل مادة، وكل تفصيل يعكس أعلى معيار ممكن. مع فريقي، لم نقم فقط بتجديد فيلا، بل ابتكرنا تحفة فنية».

وبحسب كينغ، فإن الصفقة القياسية لم تكن تهدف يوماً إلى تأمين أعلى قيمة إيجارية فحسب، وكشفت أنه تم رفض عدة عروض، بما في ذلك مقترحات تصل قيمتها إلى 15 مليون درهم ضمن عقود إيجار متعددة السنوات، وذلك لصالح العثور على الساكن المناسب.

وأوضحت: «لم يكن الأمر يتعلق بالمال فقط. كان لدينا رقم في أذهاننا، ولكن الأهم من ذلك، أردنا المستأجر المناسب؛ شخصاً يقدر حقاً الحرفية، والتصميم الخالد، والتحف الفريدة من نوعها، والقصة التي تقف وراء هذا المنزل. وعندما جاء هذا الشخص، أصبح الباقي من التاريخ».

وتتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي السابق للإيجارات في دبي، والذي سُجل في وقت سابق من هذا العام لشقة «بنتهاوس» مزدوجة (دوبلكس) في برج خليفة، والتي تم تأجيرها مقابل 12 مليون درهم سنوياً.

وتظل منطقة «تلال الإمارات»، المعروفة باسم «بيفرلي هيلز دبي»، واحدة من أرقى المجتمعات السكنية في الإمارة، وموطناً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وأشارت كينغ إلى أن هذه الصفقة تعكس نهجاً أوسع شكّل مسار عملها داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي.

وأضافت أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة، مع بقاء الطلب على المنازل الاستثنائية قوياً ومرناً.