شراء فيلا بـ 19.3 مليون درهم في «دبي هيلز استيت»

أعلنت «سمارت كراود»، أوّل منصّة رقميّة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قبول عرض شراء بقيمة 19.3 مليون درهم، لفيلا مكوّنة من 5 غرف نوم، ضمن مجمّع «سدرة 3» في «دبي هيلز استيت»، وذلك في وقت لا تزال فيه أعمال التجديد والتطوير جارية.

ويعكس العرض الاستثنائي، الطلب المتنامي على العقارات، كما يرسّخ مكانة نموذج «سمارت كراود فليب»، بوصفه أحد أبرز نماذج الاستثمار العقاري القائمة على تنمية القيمة في السوق الإماراتيّة.

ومن المتوقّع أن ترسّخ الصفقة رقماً قياسيّاً جديداً على مستوى مجمّع «سدرة»، إذ تتجاوز أعلى صفقة بيع سابقة في «سدرة 3»، والبالغة 14.7 مليون درهم، بنسبة 31 %، في إنجاز لافت، يتحقّق قبل اكتمال أعمال التجديد، في مؤشّر واضح على القيمة التي نجح المشروع في إتاحتها منذ مراحله الأولى.

البيئة المناسبة

وقال رضوان أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت كراود»: «لقد أسهم دعم دبي للاستثمار والابتكار في توفير البيئة المناسبة لنمو نماذج أعمال مثل نموذجنا. وينصب تركيزنا على البناء على هذا الزخم من خلال التصميم المتميز، وأعمال التجديد، والتنفيذ المتقن.»

ويأتي طرح «سدرة 3» بعد النجاح القياسي الذي حققته شركة سمارت كراود من خلال مشروع ‘قناة كوف فليب’ في نخلة جميرا، والذي بيع مقابل 24 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 30% عن أعلى سعر بيع سابق في المنطقة، محققاً للمستثمرين عائداً صافياً بنسبة 25%.

الجودة

وقال إلياس سابا، الرئيس التنفيذي لشركة «مالك بروجكت ديفلوبمنتس»: «في سوق الفلل الفاخرة في دبي، تبقى الجودة العامل الحاسم الذي يميّز أي عقار عن غيره. ولذلك، نحرص على تطبيق المعايير نفسها في جميع مراحل إعادة التطوير، بدءاً من الأعمال الإنشائيّة ووصولاً إلى أدق التفاصيل، بما في ذلك العناصر التي قد لا يلاحظها المشتري للوهلة الأولى، لكنها تُحدث الفرق الحقيقي في جودة المنزل وتجربة السكن على المدى الطويل».

ويمثّل عرض الشراء البالغ19.3 مليون درهم زيادة قدرها7.3 مليون درهم مقارنةً بسعر استحواذ «سمارت كراود» الأصلي على العقار، وذلك قبل احتساب تكاليف التجديد، ورسوم المعاملات، وغيرها من المصروفات المرتبطة بالمشروع. كما يعكس العرض قوّة الطلب على العقارات التي تخضع لإعادة تطوير مدروسة، وتقدّم للمشترين منتجاً عقاريّاً يتميّز عن الخيارات المتاحة في السوق من حيث الجودة، والتصميم، والقيمة المضافة.