الإمارات.. تراجع طفيف في أسعار الذهب والفضة

عبادة ابراهيم

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، تراجعاً طفيفاً مقارنةً بأسعار أمس، ويُعد هذا الانخفاض فرصة جيدة للراغبين في الشراء أو الادخار، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 572.25 درهماً، فيما بلغ سعر جرام الفضة نحو 9.21 دراهم.

الجرام عيار 24 - 572.25 درهماً

عيار 22 - 529.75 درهماً

عيار 21 - 508.00 درهماً

عيار 18 - 435.50 درهماً

الفضة

الأونصة: 286.42 درهماً

الجرام: 9.21 دراهم

الكيلو: 9208.61 دراهم

أسعار الذهب في الإمارات منذ افتتاح السوق:

