تهيمن حالة من الاستقرار النسبي على أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات خلال تداولات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث سجلت الأسعار تذبذبات طفيفة مالت نحو الانخفاض المحدود مقارنة بمستويات الأمس، إذ واصل الذهب تماسكه مع تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 577 درهماً، مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة.

وفي المقابل، تراجعت الفضة بشكل طفيف إلى نحو 9.34 دراهم للجرام، وسط تأثرها بحركة الأسواق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب والفضة في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

24 قيراط: 577.00 درهما

22 قيراط: 534.25 درهما

21 قيراط: 512.25 درهما

18 قيراط: 439.00 درهما

أسعار الفضة في أسواق الإمارات

الأونصة: 290.48 درهما

الجرام: 9.34 دراهم

الكيلو: 9339.14 درهما