أسعار الذهب والفضة في الامارات مع بداية تداولات الأسبوع

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات اليوم الاثنين استقراراً نسبيا، مع تغيّرات طفيفة تزامناً مع انطلاق التداولات هذا الأسبوع، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 577 درهما للجرام، فيما سجل سعر جرام الفضة حوالي 9.38 دراهم. وبينما حافظ المعدن الأصفر على مكاسبه وتوازنه، أظهرت الفضة أداءً مستقراً في الأسواق المحلية، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات الأسواق العالمية

الذهب

عيار 24: 577.00 درهما

عيار 22: 534.25 درهما

عيار 21: 512.25 درهما

عيار 18: 439.00 درهما

الفضة

سعر الأونصة: 291.67 درهما

سعر الجرام: 9.38 دراهم

سعر الكيلو: 9377.40 درهما