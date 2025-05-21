الضمان يتصدر أولويات مشتري السيارات في الإمارات

تصدرت تكاليف الضمان والصيانة 40 %، تلتها الاستدامة البيئية وكفاءة استهلاك الوقود بنسبة 34 %، قائمة العوامل الأكثر تأثيراً في بناء الثقة بعلامات السيارات التجارية بالنسبة لسكان الإمارات.

وبحسب استطلاع أجرته «فولكس واجن أبوظبي» سلطت النتائج الضوء على تفضيلات المستهلكين المتغيرة؛ إذ يولون أهمية متزايدة لقيمة الملكية طويلة الأجل، وإمكانية تحمل تكاليف الصيانة، إلى جانب الخيارات الصديقة للبيئة عند اتخاذ قرارات شراء السيارات.

وإلى جانب هذه الأولويات، أشار الاستطلاع إلى أن الميزات والتكنولوجيا المتطورة (33 %)، وتواجد العلامات التجارية محلياً وتوفر خدمات ما بعد البيع (32 %)، فضلاً عن القيمة الجيدة عند إعادة البيع (31 %) كانت من بين العوامل الحاسمة الأخرى في بناء ثقة المستهلكين.

وأوضح الاستطلاع أن كلاً من بلد المنشأ (كالأوروبي أو الياباني أو الصيني)، وإرث العلامة التجارية، يعد من العوامل المهمة، التي أخذها المشاركون في الحسبان بنسبة 29 % و24 % على التوالي، ما يسلط الضوء على أن سمعة العلامات التجارية وإرثها ما زالا يشكلان عاملين أساسيين في قرارات الشراء لدى المستهلكين.

وفي حين جاءت أغلب النتائج متوافقة لدى المشاركين في الاستطلاع من مختلف الفئات العمرية، أبدى المستهلكون البالغون من العمر 45 عاماً فأكثر اهتماماً أكبر بالجدوى العملية، إذ ذكر النصف 50 % أن تكاليف الضمان والصيانة هي العامل الأكثر أهمية، يليها كفاءة استهلاك الوقود (34 %) وخدمات الدعم المحلي لما بعد البيع (32 %).

في المقابل، لوحظ أن المستهلكين من الشريحة العمرية الأصغر (18 إلى 24 عاماً) يظهرون تأثراً أكبر بعاملين رئيسيين هما: إرث العلامة التجارية بنسبة 30 % وتقييمات وسائل الإعلام والآراء بين الناس بنحو 20 %.

وقال جوردان ووكر، المدير العام لفولكس واجن أبوظبي: «في ظل التطورات المستمرة، التي تشهدها سوق السيارات في الإمارات، ولا سيما مع ظهور منافسين جدد، تتزايد أهمية فهم التفضيلات المتغيرة للمستهلكين وتصميم منتجات وخدمات تضمن الحفاظ على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد».

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