خطر خفي .. عادة خاطئة نفعلها جميعاً تدمر السيارة

في عالم العناية بالسيارات، تظل بعض التفاصيل الدقيقة بعيدة عن أنظار الكثير من السائقين، رغم تأثيرها الكبير على أداء المركبة وعمرها الافتراضي، ومن بين هذه التفاصيل التي يُغفل عنها غالبًا، طريقة تعامل السائق مع خزان الوقود، ففي ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، يلجأ البعض إلى التزود بكميات قليلة لتوفير النفقات، لكن هذه العادة قد تتحول إلى "قنبلة موقوتة" تهدد سلامة السيارة على المدى الطويل.

خطر يتربص بمحرك سيارتك

بحسب المدرب وخبير السيارات خوسيبا بارينينجوا، فإن تكرار التزود بكميات قليلة من الوقود قد يؤدي إلى مشاكل جسيمة تصل إلى تدمير المحرك وهيكل السيارة.

وأوضح أن القيادة بخزان وقود نصف فارغ أو أقل تزيد من فرص تكثف الماء داخل الخزان، خاصة مع وجود مساحة كبيرة من الهواء، فعندما يتفاعل الهواء الساخن مع جدران الخزان الباردة، تتكون الرطوبة التي تتحول إلى ماء، ما قد يصل إلى المحرك إذا لم يتم تصفيته بشكل صحيح.

وأكد بارينينجوا أن معظم السيارات الحديثة مزودة بفلتر خاص لتنقية الوقود من الماء والشوائب، لكن الاعتماد على هذه الأنظمة وحدها دون اتباع إرشادات الوقاية قد يؤدي إلى تلف المحرك وزيادة تكاليف الصيانة.

أسطورة التوفير: التزود بكميات قليلة قد يكلفك أكثر

في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لشركة EasyGas على إنستغرام، حذر مؤسس الشركة من الاعتقاد الشائع بأن التزود بكميات صغيرة من الوقود يوفر المال، واصفًا إياه بـ"الأسطورة" غير الصحيحة.

وأشار إلى أن هذه الممارسة لا تؤدي فقط إلى مشاكل فنية، بل تساهم أيضًا في تكوين عادات قيادة غير صحية، مما يزيد من استهلاك الوقود على المدى الطويل.

نصائح ذهبية لتوفير الوقود وحماية سيارتك

لتفادي هذه المشاكل، ينصح الخبراء بالحفاظ على خزان الوقود ممتلئًا أو على الأقل نصف ممتلئ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن اتباع بعض النصائح العملية لتوفير الوقود وتعزيز كفاءة السيارة:

القيادة بسرعة معتدلة: الحفاظ على سرعة ثابتة وتجنب التسارع المفاجئ يقلل من استهلاك الوقود.

تجنب التوقف المفاجئ: القيادة بسلاسة تساعد على توفير الوقود.

استخدام التروس العالية: يُفضل استخدام التروس العالية قدر الإمكان، واللجوء إلى التروس المنخفضة فقط عند الضرورة.

الحد من استخدام التكييف: تشغيل مكيف الهواء فقط عند الحاجة، حيث إنه يستهلك كمية كبيرة من الوقود.

باتباع هذه النصائح، لن تحافظ فقط على سلامة سيارتك، بل ستوفر أيضًا في نفقات الوقود، مما يجعل القيادة أكثر أمانًا واقتصادية.