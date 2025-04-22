الإمارات تتصدر مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة إقليمياً

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة لعام 2024، مشيراً إلى أن 50% من شواحن المركبات الكهربائية بالدولة موجودة في دبي ونحن في نقاش مستمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتوسيع مشروعاتنا داخل الإمارة.

وكشف العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة «بيئة»، تعمل على إنشاء أول منشأة من نوعها في المنطقة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي. جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية – EVIS في أبوظبي، بحضور عدد من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع النقل المستدام.

وأوضح أن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات النوعية لدعم التحول نحو التنقل الأخضر، من أبرزها السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والدليل الوطني لمحطات الشحن، ودليل الشحن ثنائي الاتجاه، إضافة إلى تأسيس شركة (UAEV) بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بهدف تطوير شبكة شحن وطنية متكاملة تدعم انتشار المركبات الكهربائية في الدولة.

وقال: وضعت الإمارات الاستدامة في قلب استراتيجياتها الوطنية، من خلال مبادرات رائدة، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث يُعد قطاع النقل محوراً رئيساً لتحقيق هذه الرؤى الطموحة عبر خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وأضاف العلماء إن تلك الخطوات تدعم مستهدفات الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2050.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول – في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر – أن أكثر من 25% من مبيعات السيارات داخل الدولة في عام 2024 من السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن شركة الإمارات للشواحن الكهربائية أنجزت في عام 2024 تركيب نحو 104 نقاط شحن للسيارات الكهربائية موزعة في مختلف إمارات الدولة، ونستهدف في 2025 تركيب 500 نقطة شحن، وهدفنا مرتبط بالطلب على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى ضرورة وجود دراسة حول المناطق التي تحتاج نقاطاً لشحن السيارات الكهربائية، وحسب ما لدينا من معلومات يوجد على الأقل نحو 100 منطقة تحتاج شواحن كهربائية.

وأوضح أن استراتيجية شركة الإمارات للشواحن الكهربائية ليست فقط إنشاء نقاط للشحن ولكن أيضاً توقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف أن يكون لدينا نقاط شحن بجوار المساجد التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن المساجد في دولة الإمارات تتميز بمواقع جيدة ويمكن إنشاء نقاط شحن بجوار المساجد، وكذلك لدينا اتفاقية مع شركة الإمارات للوقود، ولدينا مباحثات مع شركة بيئة لتركيب شواحن كهربائية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع في المنطقة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى اتفاقية لتوفير نقاط شحن في إمارة رأس الخيمة، ولدينا خطط لمختلف إمارات الدولة.

وكشف شريف العلماء عن إتمام الاتفاق على تركيب محطة كاملة ومركز كبير في عجمان يضم 20 نقطة شحن سريعة للمركبات الكهربائية ذات كفاءة عالية، حيث تم تخصيص الأرض وسوف يتم الانتهاء من بناء المركز هذا العام بتكلفة تصل إلى 9 ملايين درهم، وهي أول محطة من هذا النوع ولدينا خطط لبناء محطة مركزية في كل إمارة حسب الطلب وحسب الزحام على نقاط الشحن. وأضاف إن شركة الإمارات للشواحن الكهربائية تم تأسيسها برأس مال 60 مليون درهم، ونعمل على خطة للتوسع في مختلف إمارات الدولة.

وأكد شريف العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعقد اجتماعات مستمرة مع مصنعي السيارات الكهربائية، ومزودي التكنولوجيا في الشواحن الكهربائية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم، والتعرف إلى خططهم للتوسع في شبكات الشواحن الكهربائية داخل الدولة والإنجازات التي يمكن أن نتعاون فيها معاً، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال لأن الجميع سوف يستفيد ويربح. وقال: نسعى لإنجاز مستهدفاتنا ضمن الأجندة الوطنية، وكذلك شركات تصنيع السيارات الكهربائية تستفيد بزيادة المبيعات، فكلما ارتفع عدد المحطات ونقاط الشحن السريعة سوف تزيد مبيعات السيارات الكهربائية.

منصة حقيقية

وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لنيرفانا للمعارض والمؤتمرات: يشكل EVIS منصة حقيقية لتبادل الرؤى وبناء التحالفات الهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريع خطوات التحول المستدام على مستوى المنطقة والعالم.

وتشهد النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية – EVIS في أبوظبي إطلاق تقنيات جديدة وتوقيع شراكات استراتيجية، حيث وقّعت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني لتعزيز تجربة الشحن لمتعاملي المركبات الكهربائية.

كما يتضمن المعرض مناطق مخصصة لتجربة القيادة الحية للسيارات الكهربائية، ومنطقة لعروض الدراجات الكهربائية، بالإضافة إلى «واحة الشحن» التي تستعرض أحدث حلول البنية التحتية، ومنطقة تواصل الأعمال التي توفر بيئة مثالية لعقد اللقاءات وبناء الشراكات التجارية بين رواد القطاع، كما تتضمن الفعاليات جلسات مهمة تضم نخبة من المتحدثين وصنّاع القرار لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل التنقل والطاقة والاستدامة.