40 % خصومات «تسلا» لشركات التأجير البريطانية

أصبح بإمكان السائقين في بريطانيا استئجار سيارات «تسلا» بأقل من نصف التكلفة، مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا تايمز»، نقلاً عن مصادر.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الصادر أمس، أن «تسلا» لجأت إلى تقديم خصومات تصل إلى 40% لشركات التأجير، في محاولة لتنشيط حركة المبيعات وتسريع تصريف المركبات.

وأشار التقرير إلى أن هذه التخفيضات تعود جزئياً إلى ضيق المساحات التخزينية المتاحة لسيارات «تسلا» داخل بريطانيا، وهو ما أجبر الشركة على اتباع سياسة خفض الأسعار، لتسريع تصريف المخزون المتزايد.

وذلك مع تراجع مبيعات شركة السيارات الأمريكية في السوق البريطانية، إذ انخفضت تسجيلات سيارات «تسلا» بنحو 60 % خلال يوليو على أساس سنوي، إلى 987 سيارة فقط.