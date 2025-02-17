"وداعاً تيسلا" .. هل سيقضي جموح إيلون ماسك السياسي على إمبراطوريته الاقتصادية؟

بعدما بدأ الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك بالظهور في الحياة السياسية سواء بتأثيره القوي في الانتخابات الأمريكية، ومساعدته لدونالد ترامب في الفوز بالرئاسة الأمريكية، والتدخل في شؤون دول غربية، بتأييد أحزاب، وانتقاد لمسؤوولين كبار، ومن ثم توليه إدارة الكفاءة الحكومية، بدأت انتقادات لاذعة ودعوات بمعاقبته اقتصادياً وعدم شراء سيارات تيسلا رداً على سلوكياته سياسياً.

ذكرت تقارير بحسب صحيفة "نيوزويك" الأمريكية أن أصحاب سيارات تسلا يتخلون عن سياراتهم احتجاجاً على تدخل إيلون موسك في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويزعم كل من السائقين اليوميين وبعض المشاهير أنهم باعوا سياراتهم بينما أعربوا عن عدم موافقتهم على قيادة ماسك لوزارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا ودعمه الأوسع لأجندة ترامب.

أسابيع صعبة

تمر شركة تسلا بأسابيع صعبة، مع ضعف المبيعات الأوروبية وزيادة المنافسة من منافسين مثل شركة صناعة السيارات الصينية BYD مما أثر بشكل كبير على أداء أسهمها، إذا دفعت أنشطة ماسك السياسية عددًا كبيرًا من المستهلكين إلى بيع سياراتهم أو اختيار علامات تجارية أخرى إلى جانب تسلا، فقد يؤدي هذا إلى مزيد من المتاعب لشركة صناعة السيارات الرائدة في الصناعة.

في حين تظهر البيانات الأخيرة أن كل من شركة DOGE وإدارة ترامب تحظيان بتقييمات موافقة عالية نسبيًا في الولايات المتحدة، تشير استطلاعات أخرى إلى أن العديد من الناس يتم إقناعهم ببيع سياراتهم، أو ثنيهم عن الشراء، نتيجة للمشاركة السياسية التي يقوم بها ماسك.

وفي أواخر يناير، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Electrifying.com المتخصصة في السيارات الكهربائية أن 59% من المشترين المحتملين للسيارات ينفرون من شراء سيارة تسلا بسبب الرئيس التنفيذي للشركة، ووفقاً للاستطلاع الذي شمل ألف شخص، فإن هذا الشعور كان مشتركاً بين مالكي السيارات الكهربائية الحاليين، حيث قال 61% منهم إنهم منفتحون على شراء بديل صيني الصنع.

تيسلا ايلون ماسك

ووردت ردود مماثلة من مالكي سيارات تسلا، وفقًا لمسح شمل 26 ألف شخص أجرته مجلة هولاندية EenVandaag ، وقال واحد وثلاثون في المائة من سائقي تسلا الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفكرون في بيع سيارتهم أو باعوا بالفعل نتيجة لأفعال ماسك، بينما قال 40 في المائة إن سلوك الرئيس التنفيذي وسياساته جعلتهم يخجلون من قيادة السيارة.

وربط البعض أيضًا بين ضعف مبيعات تيسلا مؤخرًا في أوروبا وتدخلات ماسك في السياسة البريطانية والألمانية ، على الرغم من أن آخرين يعتقدون أن هذا قد يكون أكثر ارتباطًا بمجموعة المنتجات القديمة للشركة والمنافسة المتزايدة من اللاعبين الآخرين في السوق.

وداعًا تيسلا

نشرت المغنية وكاتبة الأغاني شيريل كرو مقطع فيديو لها على إنستغرام يوم السبت، وهي تلوح وداعًا بينما كان سائق سيارة نقل يقود سيارتها تيسلا، وجاء في التعليق: "لطالما قال والداي... أنت من ترافقه، يأتي وقت يتعين عليك فيه أن تقرر من أنت على استعداد للتحالف معه، وداعًا تيسلا".

وقال أحد مالكي شركة تسلا السابقين لصحيفة ذا تليجراف البريطانية إنه سيتخلى عن السيارة بعد انتهاء عقد إيجارها نتيجة لأنشطة ماسك السياسية، لأنها علامة تجارية أصبحت سامة من وجهة نظره، سيكون الأمر أشبه بشراء سيارة فولكس فاجن بيتل في ألمانيا عام 1939".

وقالت جيني باكلي، الرئيسة التنفيذية لشركة Electrifying.com، لموقع This is Money: "لقد لعبت شركة تسلا دورًا محوريًا في تسريع اعتماد المركبات الكهربائية، لكن نتائجنا تظهر أن المشاركة الشخصية لإيلون ماسك في علامة تسلا التجارية تبدو مثيرة للانقسام، مما يدفع العديد من المشترين إلى البحث في مكان آخر" .

وقال مالك الشركة الكندي آلان روي لـ GlobalNews إنه يبيع كلا السيارتين من تسلا ويلغي طلب شراء Cybertruck بسبب تورط ماسك في الإدارة، والغضب من تصرفات ترامب تجاه كندا.

وتجمع المتظاهرون المناهضون لإيلون ماسك مؤخرًا خارج صالات عرض تيسلا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحثوا المتواجدين بالداخل على عدم شراء سيارة بينما كانوا يحملون لافتات تنتقد الرئيس التنفيذي للشركة ويهتفون: "أوقفوا الانقلاب".

احتجاجات تيسلا

"إن تصرفات ماسك المتعلقة بـ DOGE والتحالف الأكثر قوة مع ترامب قد يؤدي بوضوح إلى تنفير بعض المستهلكين من علامة Tesla التجارية"، وفقًا لمحللي Wedbush Securities ، في مذكرة بتاريخ 12 فبراير.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 10.2% خلال الشهر الماضي، وفقًا لموقع ياهو فاينانس، لتغلق عند 355.84 دولارًا يوم الجمعة. ومع ذلك، ارتفع السهم بنسبة 76.7% خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع مستمر بعد الانتخابات استمر حتى منتصف ديسمبر.

وبعيدا عن أي رياح معاكسة تتعلق بمسك أو ترامب، يتوقع المحللون أن التحدي الأكبر الذي تواجهه تيسلا سيكون الحفاظ على الصدارة في مواجهة المنافسة المتزايدة من منافسيها المحليين والخارجيين.