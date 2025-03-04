تسلا وماسك أكبر المتضررين.. رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك «تشعل» أسعار السيارات

من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات الجديدة بما يصل إلى 12 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على كندا والمكسيك حيز التنفيذ، بحسب تقرير حتى السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، مثل سيارات تسلا، تحتوي عادة على أجزاء مستوردة من بلدان أخرى لن تنجو من الارتفاع المقبل في الأسعار.

ارتداد مزعج للرسوم الجمركية

وبحسب دراسة جديدة أجرتها مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة أبحاث واستشارات للسيارات، فإن الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس على الدول المجاورة من شأنها أن ترفع تكلفة بناء سيارة كروس أوفر متعددة الاستخدامات بما لا يقل عن 4000 دولار.

وستبلغ الزيادة ثلاثة أضعاف تكلفة السيارة الكهربائية، ومن المرجح أن تنتقل التكاليف إلى المستهلك، بحسب الدراسة التي أوردتها بلومبرج في وقت سابق.

زيادة مباشرة

وقال باتريك أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات، لوكالة بلومبرج: «هذا النوع من الزيادة في التكلفة سيؤدي بشكل مباشر - وأتوقع أن يحدث على الفور تقريباً - إلى انخفاض في مبيعات النماذج التي لها أكبر التأثيرات التجارية».

بلغ متوسط سعر الصفقة الشهر الماضي 49.740 دولاراً أمريكياً - وهو أقل بنحو 200 دولار فقط من ذروته في ديسمبر 2022، وفقاً لتقرير Kelley Blue Book.

من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام شهراً.

تفاقم ارتفاع الأسعار

وحذر الخبراء من أن الضرائب قد تؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء صناعة السيارات، وتجبر شركات صناعة السيارات على وقف إنتاج بعض الموديلات الشعبية، مثل شاحنة شيفروليه سيلفرادو وسيارة فورد برونكو سبورت الرياضية متعددة الاستخدامات.

لقد دفعت الرسوم الجمركية المخطط لها المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات إلى حالة من الذعر، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي الشهر الماضي من أن هذه الرسوم «ستحدث ثقباً في الصناعة الأمريكية لم نشهده من قبل».

طلبات عاجلة للبيت الأبيض

اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - التي تمتلك علامات تجارية بما في ذلك جيب ودودج ورام - مع وزارة التجارة الأسبوع الماضي عبر تطبيق زووم لمشاركة مخاوفهم، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج.

وذكرت التقارير أن المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات طلبوا من البيت الأبيض التركيز فقط على السيارات المستوردة التي لا تحتوي على أي أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة، لأن العديد من السيارات المصنعة في الولايات المتحدة تحتوي على أجزاء من دول أخرى.

تنتج شركة تسلا - المملوكة لحليف ترامب المقرب ورئيس شركة دوجكوينس إيلون ماسك - جميع سياراتها المباعة في الولايات المتحدة على الأراضي المحلية. لكنها لا تزال تحتوي على حوالي 20٪ من الأجزاء التي تأتي من المكسيك، وفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

من المرجح أن تتعثر مبيعات السيارات بسبب الرسوم الجمركية، حيث يتجنب المستهلكون الأسعار التي قد تحطم الأرقام القياسية.

تراجع وركود متوقع

وسوف تشعر شركات صناعة السيارات بألم أكبر لأنها مضطرة إلى إنهاء إنتاج بعض المركبات، وهو ما سيؤثر سلباً على المبيعات، وفقاً لدان هيرش، رئيس وحدة السيارات في الأمريكتين بشركة الاستشارات أليكس بارتنرز.

وتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بما يصل إلى نصف مليون سيارة، بسبب توقف شركات صناعة السيارات عن إنتاج بعض المركبات التي تأتي من منشآت في كندا والمكسيك.

وقال هيرش لوكالة بلومبرج: «بعض تلك المركبات التي لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة ربما لن يتم تصنيعها لفترة من الوقت».

صناعة في المكسيك

تصنع شاحنة بيك آب مافريك الشهيرة من فورد، وبرونكو سبورت الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارة موستانج ماك-إي الكهربائية في المكسيك. وتنتج شركة جنرال موتورز شاحنات شيفروليه سيلفرادو في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، وتصنع شركة ستيلانتيس شاحنات رام في المكسيك والولايات المتحدة.

في حين ستحاول شركات صناعة السيارات نقل أكبر قدر ممكن من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تواجه تحديات في استبدال الخطوات في سلاسل التوريد المعقدة في أمريكا الشمالية في عملية التحول السريع.

هروب هوندا وذهول مطلق

وقال أندرسون لوكالة بلومبرج: «سوف ترى بعض النماذج وأنواع القطع تختفي».

ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين أن شركة هوندا ألغت خططاً لتصنيع أحدث طراز من سيارتها سيفيك في المكسيك، وانتقلت إلى مصنعها في إنديانا.

تراجعت شركة ستيلانتيس بالفعل عن خططها لإغلاق مصنعها في إلينوي في يناير بعد أن التقى رئيسها جون إلكان مع ترامب ووعد بتعزيز الوظائف في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير أن شركة فولكس فاجن تدرس إنشاء مواقع إنتاج في الولايات المتحدة لعلامتيها التجارية أودي وبورشه لتجنب الضرائب المقترحة، وفقاً لوكالة أنباء ألمانية.

وسارعت شركات صناعة السيارات أيضاً إلى نقل المواد عبر الحدود إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية.

وقال هيرش «لقد جعل الجميع في حالة من الذهول المطلق».

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية المخطط لها سوف تمضي قدماً يوم الثلاثاء.

ومن غير الواضح إلى متى ستظل الضرائب سارية، حيث قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى الضغط على الدول المجاورة لوقف تدفق تهريب الفنتانيل غير المشروع.