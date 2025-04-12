أرخص سيارة تسلا سايبرترك تصل إلى السوق.. فكم سعرها؟

أطلقت شركة تسلا المملوكة لأغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الطراز الأرخص من سيارتها Cybertruck، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بسعر أقل بنسبة 30% مقارنةً بالطراز الأعلى مواصفات Cyberbeast.

الأسعار والمواصفات الجديدة

يتوفر الآن طراز Cybertruck Long Range بنظام الدفع الخلفي (RWD) في الولايات المتحدة بسعر 69,990 دولارًا أمريكيًا، بينما يصل سعر الطراز الرباعي الدفع إلى 79,990 دولارًا، وطراز Cyberbeast ثلاثي المحركات إلى 99,990 دولارًا، وبفضل الإعانات الضريبية، قد ينخفض سعر الطراز الأساسي إلى 62,490 دولارًا للمؤهلين.

الأداء والمدى

يتميز الطراز الجديد بمدى يصل إلى 560 كيلومترًا بشحنة واحدة، مع عجلات مقاس 18 بوصة، بينما تأتي الطرازات الأعلى بعجلات 20 بوصة. كما يتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 6.5 ثوان، ويبلغ سعة بطاريته حوالي 123 كيلوواط/ساعة.

الاختلافات عن الطرازات الأعلى

نظام التعليق: يستخدم الطراز الأساسي نظام تعليق ملفوف متكيف بدلاً من النظام الهوائي الموجود في الطرازات الأعلى.

الحمولة: تقلصت حمولة صندوق الأمتعة إلى 910 كجم مقابل 1130 كجم في الطراز الرباعي.

التجهيزات الداخلية: مقاعد من القماش بدل الجلد، ونظام صوتي مكون من 7 مكبرات صوت بدلاً من 15.

التصميم الخارجي: غطاء صندوق الأمتعة أصبح ناعمًا بدلاً من القابل للسحب، مع إزالة منافذ الطاقة.

موعد التسليم والتوسع العالمي

من المقرر أن تبدأ تسليمات الطراز الأساسي في يونيو من مصنع جيجا تكساس. كما تخطط تسلا لإطلاق تجارب سيارات الروبوتاكسي (Robotaxi) في تكساس.

الاهتمام العالمي بالسيارة

شهدت عروض Cybertruck في أستراليا إقبالًا كبيرًا، مما يشير إلى اهتمام واسع بالطراز. وتتزايد التكهنات حول إمكانية طرح نسخة ذات مقود يميني لأسواق أخرى خارج الولايات المتحدة.

يُعتبر هذا الإطلاق خطوة مهمة لتوسيع قاعدة مشتري Cybertruck، مما يجعلها أكثر سهولة للجمهور مع الحفاظ على أداء وتصميم مميزين.

يكر أن مبيعات تسلا للسيارات الكهربائية في الصين شهدت انخفاضًا بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتصل إلى 78,828 وحدة في مارس الماضي. أما شركة شاومي الصينية للسيارات، فقد سلمت 29,000 وحدة من السيارات الكهربائية خلال الشهر نفسه. أما شركة نيو، فقد سلمت 29,000 وحدة من السيارات الكهربائية خلال الشهر نفسه.