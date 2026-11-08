كم تكلفة استبدال بطارية سيارة تسلا بعد 10 سنوات من الاستخدام؟

تتراوح تكلفة استبدال بطارية سيارات تسلا بعد انتهاء فترة الضمان بين 7 آلاف و22 ألف دولار، وفقا لطراز السيارة ونوع البطارية والجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية الاستبدال، في وقت تشير فيه دراسات إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية الحديثة تتمتع بعمر تشغيلي أطول مما يعتقده كثيرون.

وبحسب تقارير صحفية، لا تعتمد شركة تسلا سعرا موحدا لاستبدال البطاريات، إذ تتراوح عروض الأسعار المقدمة من مراكز الخدمة التابعة لها بين 14 ألفا و22 ألف دولار أو ما يعادلها حسب كل بلد، بينما تقدم بعض شركات الصيانة المستقلة خيارات أقل تكلفة.

بطاريات تسلا قد تستمر لأكثر من 10 سنوات

ولا يعني بلوغ السيارة عامها العاشر ضرورة استبدال بطاريتها، إذ أظهرت دراسة أجرتها تسلا عام 2023 أن بطاريات طرازي Model S وModel X فقدت نحو 12% فقط من سعتها الأصلية بعد قطع 200 ألف ميل، أي ما يعادل نحو 321 ألف كيلومتر، فيما بلغت نسبة التراجع في سعة بطاريات Model 3 وModel Y نحو 15%.

وتعزز هذه النتائج دراسات حديثة تشير إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية الحديثة تتمتع بقدرة على الاستمرار لفترات أطول من التوقعات الشائعة، ما يجعل تقييم الحالة الفعلية للبطارية أكثر أهمية من الاعتماد على عمر السيارة وحده.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها شركة "iSeeCars" في يونيو 2026 أن متوسط المسافة السنوية التي يقطعها مالكو تسلا Model 3 يبلغ 13,759 ميلا (22,143 كيلومترا)، مقابل 13,538 ميلا (21,787 كيلومترا) لمالكي Model Y، مقارنة بمتوسط 13,323 ميلا (21,441 كيلومترا) للسيارات العاملة بالبنزين.

ضمان بطاريات تسلا.. 8 سنوات وسعة لا تقل عن 70%

وتوفر تسلا ضمانا على بطاريات عدد من طرازاتها لمدة 8 سنوات، مع ضمان الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من السعة الأصلية للبطارية خلال فترة الضمان، وفقا لشروط المسافة المقطوعة الخاصة بكل طراز.

ويصل الحد الأقصى للمسافة المشمولة بالضمان في طرازي Model S وModel X وشاحنة Cybertruck إلى 150 ألف ميل (241 ألف كيلومتر)، بينما يتراوح في طرازي Model 3 وModel Y بين 100 ألف و120 ألف ميل (161 ألفا و193 ألف كيلومتر).

فحص البطارية قبل اتخاذ قرار الاستبدال

وينصح بفحص الحالة الصحية للبطارية ومدى القيادة الفعلي قبل اتخاذ قرار استبدالها أو شراء سيارة كهربائية جديدة، إذ قد تظل البطارية بحالة جيدة حتى بعد انتهاء فترة الضمان، خصوصا إذا لم تتجاوز المسافة المقطوعة الحد المحدد في شروطه.

وتتيح بعض طرازات تسلا إجراء اختبار لصحة البطارية يستغرق 24 ساعة، من خلال نظام السيارة، تحت اسم "Battery Health Test"، بهدف تقييم مستوى تدهور سعة البطارية، وقد تحتاج الطرازات الأقدم إلى أدوات تشخيص خارجية للحصول على نتائج دقيقة.

كما ينبغي إجراء فحص شامل للسيارة للتأكد من عدم وجود أعطال أخرى قد ترفع تكلفة الصيانة الإجمالية، إذ إن الجمع بين استبدال البطارية وإصلاح مكونات رئيسية أخرى قد يجعل شراء سيارة جديدة خيارا يستحق الدراسة.