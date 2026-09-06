صُنعت لتخطف الأنظار.. سيارة نادرة تقبع في قاع المحيط منذ 70 عاماً

على عمق نحو 80 متراً تحت سطح المحيط الأطلسي، لا يزال حطام واحدة من أكثر السيارات الاختبارية غرابة وتميزاً في تاريخ شركة كرايسلر يرقد منذ نحو سبعة عقود، بعدما غرق مع السفينة الإيطالية الشهيرة SS Andrea Doria عام 1956.

السيارة، التي حملت اسم Chrysler Norseman، كانت ثمرة مشروع طموح جمع بين شركة كرايسلر وشركة التصميم الإيطالية Carrozzeria Ghia في مدينة تورينو.

واستغرق تطويرها نحو 39 شهراً، بإجمالي 50 ألف ساعة عمل، لتخرج في منتصف خمسينات القرن الماضي كواحدة من أكثر النماذج الاختبارية تقدماً في ذلك العصر.

تصميم سبق عصره

قدمت Norseman مجموعة من الحلول التصميمية والهندسية التي كانت لافتة للغاية في خمسينات القرن الماضي، أبرزها السقف الخالي من الأعمدة الجانبية الأمامية، والذي وفر مجال رؤية واسعاً من خلال الزجاج الأمامي.

كما زُودت السيارة بألواح هيكل رئيسية مصنوعة من الألومنيوم بهدف خفض الوزن، وسقف خلفي منحدر بتصميم "فاستباك"، إضافة إلى زعانف خلفية ضخمة مستوحاة من تصميمات عصر الطائرات النفاثة الذي كان يهيمن على صناعة السيارات الأمريكية آنذاك.

وشملت التجهيزات أيضاً مصابيح أمامية مخفية وفتاحات مخفية للأبواب وصندوق الأمتعة، بينما كان الزجاج الخلفي قابلاً للسحب إلى داخل السقف لتوفير تهوية إضافية للمقصورة.

وبلغت قاعدة عجلات السيارة 129 بوصة، فيما وصل طولها إلى نحو 5.78 أمتار، وعرضها إلى 2.03 متر، وارتفاعها إلى نحو 1.45 متر.

سيارة حقيقية وليست مجرد نموذج للعرض

وعلى خلاف العديد من السيارات الاختبارية التي صُممت لأغراض العرض فقط، كانت Chrysler Norseman سيارة مكتملة وقابلة للتشغيل.

واستخدمت محرك V8 بسعة 331 بوصة مكعبة، أي نحو 5.4 لترات، بقوة بلغت 335 حصاناً، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من سرعتين يعمل من خلال أزرار ضغط، مع نظام دفع للعجلات الخلفية.

وكان من المقرر أن تظهر السيارة ضمن فعاليات ومعارض السيارات لعام 1957، لتكون إحدى أبرز نجوم كرايسلر في ذلك الوقت، إلا أن حادثاً مأساوياً حال دون ذلك.

اصطدام كارثي أنهى رحلة السيارة

في ليلة 25 يوليو 1956، اصطدمت السفينة SS Andrea Doria بالسفينة SS Stockholm في حادث بحري شهير وقع قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ورغم تجهيز السفينتين بأنظمة رادار، أدى سوء التقدير والأخطاء البشرية إلى وقوع التصادم بزاوية قاربت 90 درجة، واخترق مقدّم Stockholm المعزز، والمصمم أصلاً لمواجهة الجليد في المناطق القطبية، هيكل Andrea Doria، ما تسبب في أضرار جسيمة وغمر عدد من حجراتها.

ومع ميل السفينة بشدة إلى أحد جانبيها، تعذر استخدام عدد من قوارب النجاة، إلا أن Andrea Doria بقيت طافية لنحو 11 ساعة، وهو ما أتاح لسفن أخرى في المنطقة الوصول والمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وبحلول الساعة 5:30 صباحاً في 26 يوليو، كان معظم الناجين قد نُقلوا إلى سفن أخرى.

وبعد نحو أربع ساعات ونصف الساعة، وتحديداً في الساعة 10:09 صباحاً، غرقت Andrea Doria واستقرت على جانبها الأيمن في قاع المحيط الأطلسي، على عمق يقارب 260 قدماً، أي نحو 79 متراً.

مصير غامض لواحدة من أغرب سيارات كرايسلر

أسفر الحادث عن وفاة 51 شخصاً، بينهم 46 من ركاب أو أفراد طاقم Andrea Doria وخمسة من ركاب أو أفراد طاقم Stockholm.

أما Chrysler Norseman، فقد كان مصيرها مرتبطاً بمصير السفينة، فبعد أن كانت تستعد لتصبح إحدى أبرز سيارات كرايسلر الاختبارية في معرض السيارات لعام 1957، انتهى بها الأمر إلى قاع المحيط، حيث بقيت طوال العقود التالية.

وفي منتصف تسعينات القرن الماضي، وصف أحد الغواصين الذين زاروا حطام السفينة حالة السيارة بأنها متدهورة للغاية، مشيراً إلى أن معظم ما تبقى منها أصبح عبارة عن صدأ وتآكل وأجزاء لم يعد من السهل تمييزها.

وهكذا تحولت Chrysler Norseman من مشروع كان يستشرف مستقبل صناعة السيارات إلى قطعة نادرة من تاريخ كرايسلر، مدفونة في قاع المحيط منذ عام 1956، لتصبح قصتها واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ السيارات الاختبارية.