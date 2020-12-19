محمد بن راشد: كفاءة الإمارات في التعامل مع «كورونا» يشهد لها العالم

المصدر: (دبي - البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حصدت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، مشيراً سموه إلى أن كفاءة الإمارات شهد لها العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة «كوفيد19»..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا».

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